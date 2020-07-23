Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'de son 24 saatlik salgın tablosu: 18 can kaybı, 913 yeni vaka /23 Temmuz 2020 21:52

Türkiye'de son 24 saatlik salgın tablosu: 18 can kaybı, 913 yeni vaka

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de son 24 içinde ortaya çıkan koronavirüs verilerini açıkladı.

SHABER3.COM

T24'te yer alan habere göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle 18 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 913 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı. Böylece toplam ölü sayısı 5 bin 563'e, vaka sayısı 223 bin 315'e yükseldi.
 
Sağlık Bakanı Koca, yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) Türkiye'deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaştı.

Bakan Koca'nın paylaşımı şöyle:

"İyileşen sayımız vaka sayısından 238 fazla. 1 Hazirandan bugüne COVID-19 sebebiyle kaybettiğimiz 1.043 hasta içinde 65 yaşından küçük olanların sayısı 136. Son 3 gün vaka sayısı en çok artan iller: Ankara, Konya, Şanlıurfa, Batman, Adana, Kayseri, Erzurum"


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