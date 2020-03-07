Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'deki kadınların yaşadıklarını anlattılar /07 Mart 2020 16:36

Türkiye'deki kadınların yaşadıklarını anlattılar

"Peaceful Actions Platform" ismi altında toplanan birçok dernek, platform ve inisiyatif Avrupa'nın çeşitli şehirlerinde, meydanlarda ve kapalı alanlarda Dünya Kadınlar Günü etkinliklerine başladı.

SHABER3.COM

Kuzey Ren-Vestfalya (NRW) eyaletinin en küçük şehirlerinden Herne'de belediye tarafından 8 Mart Kadınlar Günü sebebiyle bir program düzenlendi. 

Birçok sivil toplum örgütünün temsil edildiği programda Gemeinsam für Herne E.V Derneği, Türkiye'de kadınların yaşadığı mağduriyetlerin anlatıldığı etkinliğe imza attı. 

Peaceful Actions Platform'un Avrupa çapında başlattığı kampanya çerçevesinde baştırılan pankartlar ile fotoğraf çektiren katılımcılar  Kadın Hakları Günü vesilesiyle başlatılan sosyal medya kampanyası için fotoğraf çektirdiler. 

Selfie Cardlar ile çektirilen fotoğraflarla Türkiye'de şiddete maruz kalan , hapislerde bebekleriyle tutulan, ayrımcılığa uğrayan kadınlara destek oldular. 

Bir çoğu anlatılanların bu kadar vahim olduğunu bilmiyorduk derken  Gemeinsam für Herne E.V gönüllülerine destek olacaklarını belirttiler... 

Etkinlik Herne Belediyesinde çeşitli toplantılar ile bir hafta devam edecek 


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Türkiye'deki kadınların yaşadıklarını anlattılar Sonraki Haber >>

Moskova'daki zirveden ilginç görüntüler

Moskova'daki zirveden ilginç görüntüler

Avrupa'nın çeşitli şehirlerinde eylemler var

Avrupa'nın çeşitli şehirlerinde eylemler var

Korona virüsten korunmak için buldukları ilginç yöntem

Korona virüsten korunmak için buldukları ilginç yöntem

Yunanistan ekipleri göçmenlere sert müdahale etti

Yunanistan ekipleri göçmenlere sert müdahale etti

Dikkatsiz sürücü metronun altında kaldı

Dikkatsiz sürücü metronun altında kaldı

Karantinadaki gemiye operasyon

Karantinadaki gemiye operasyon

Fırtınada binanın çatısı uçtu

Fırtınada binanın çatısı uçtu

Havai Fişek kamyonu devrilince

Havai Fişek kamyonu devrilince

Erdoğan: Esed ile görüşüldü, değil mi?

Erdoğan: Esed ile görüşüldü, değil mi?

Rusya'da utandıran görüntü: Putin tokalaşmaya yanına çağırdı

Rusya'da utandıran görüntü: Putin tokalaşmaya yanına çağırdı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:24:36