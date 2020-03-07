Türkiye'deki kadınların yaşadıklarını anlattılar

Kuzey Ren-Vestfalya (NRW) eyaletinin en küçük şehirlerinden Herne'de belediye tarafından 8 Mart Kadınlar Günü sebebiyle bir program düzenlendi.





Birçok sivil toplum örgütünün temsil edildiği programda Gemeinsam für Herne E.V Derneği, Türkiye'de kadınların yaşadığı mağduriyetlerin anlatıldığı etkinliğe imza attı.





Peaceful Actions Platform'un Avrupa çapında başlattığı kampanya çerçevesinde baştırılan pankartlar ile fotoğraf çektiren katılımcılar Kadın Hakları Günü vesilesiyle başlatılan sosyal medya kampanyası için fotoğraf çektirdiler.





Selfie Cardlar ile çektirilen fotoğraflarla Türkiye'de şiddete maruz kalan , hapislerde bebekleriyle tutulan, ayrımcılığa uğrayan kadınlara destek oldular.





Bir çoğu anlatılanların bu kadar vahim olduğunu bilmiyorduk derken Gemeinsam für Herne E.V gönüllülerine destek olacaklarını belirttiler...





Etkinlik Herne Belediyesinde çeşitli toplantılar ile bir hafta devam edecek







