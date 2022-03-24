2021 yılında Türkiye'den 20 bin kişi Avrupa'ya iltica etti

Türkiye'den hangi ülkelere kaç başvuru yapıldı?













Eurostat, Avrupa ülkelerine ilk defa iltica başvurusu yapanların sayısını 535 bin olarak açıkladı. Bu rakam yaklaşık olarak 2014 yılındaki başvuru düzeyine denk geliyor.2021 yılında en fazla başvuru yapan ülkelerin başında yüzde 18 ile Suriye geldi. İkinci sırada Afganistan, üçüncü sırada Irak, dördüncü sırada Pakistan ve beşinci sırada Türkiye yer aldı.Afganistan'dan yapılan başvurular Taliban'ın ağustos ayında ülkede kontrolü ele geçirmesinin ardından yüzde 90 arttı.Öte yandan Kolombiya, Venezuela ve Rusya'dan yapılan iltica başvurusu sayısında geçen yıl azalma görüldü.En fazla başvuru alan ülkeler sıralamasında ise Almanya ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi Fransa, İspanya, İtalya ve Avusturya takip etti. Bu beş ülkeye yapılan başvuru sayısı toplam sayının üçte ikisini teşkil etti.Öte yandan 18 yaş ve altındaki çocuklar başvuranların üçte birini oluşturdu. 65 yaş ve üzeri kadınlar ise aynı yaş grubundaki erkekleri açık farkla geçti, ancak bu yaş grubundan başvuruların genel kıyasla daha az olduğu görüldü.Eurostat verilerine göre Türkiye'den Avrupa Ekonomik Alanı olarak tanımlanan ve 27 AB ülkesi ile birlikte İzlanda, Norveç, Lihtenştayn ve İsviçre'yi de kapsayan gruptaki ülkelere iltica başvurusunda bulunan Türk vatandaşı sayısı toplam 20 bin 310 oldu.Başvuruların en fazla yoğunlaştığı ülke Almanya oldu. Geçen yıl Almanya'ya iltica talebinde bulunan Türk vatandaşı sayısı 7 bini geçti. Almanya'yı 5 bine yakın kişi ile Fransa, 2 bin 465 kişi ile Hollanda, 2 bin 245 kişi ile İsviçre ve bin 910 kişi ile Yunanistan takip etti.AB'ye yapılan iltica başvuruları Suriye'deki iç savaşın tetiklemesiyle 2015-2016'da zirveye çıkmıştı. Şimdi de benzer bir durumun Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle ortaya çıkan mülteci akınıyla ortaya çıkabileceği belirtiliyor.Bir ayını doldurmak üzere olan işgal girişimi nedeniyle İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük mülteci akını yaşanıyor. Ukrayna'dan kaçan sığınmacı sayısı bir ay içinde 3 buçuk milyonu geçti.