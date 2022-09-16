Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'den özel jetle kaçak göçmen taşıyan şebekeye operasyon /16 Eylül 2022 09:31

Türkiye'den özel jetle kaçak göçmen taşıyan şebekeye operasyon

İtalya ve Belçika'da düzenlenen operasyonlarda özel jet ve sahte diplomatik pasaportlarla Türkiye'den Avrupa'ya göçmen kaçırdıkları iddiasıyla 5 kişi tutuklandı.

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Organize suç örgütüne üye olmak ve yasa dışı göçü azmettirmekle suçlanan şüphelilerin diplomatlar adına kiralanan jetlerle kaçırılan kişilerden 10 bin euroya kadar ödeme alındığı belirtildi.

Euronews'in haberine göre, Ekim ve Aralık 2020 arasında bu şekilde en az 5 uçuşun düzenlendiğini açıklayan Bari Polis Şefi Costantino Scuderi, beş ülkeye göçmen taşındığını ve uçuşlaran birinin Kasım 2020'de Bari'ye indiğini vurguladı.

Özel jetlerin büyük bir bölümü Kürt kökenli ya da Irak vatandaşı olduğu belirtilen ancak Karayipler ülkesi olan St. Kitts ve Nevis'in diplomatik pasaportu görünümlü sahte belgeler taşıyan yolcularıyla Türkiye'den havalandığı ve Avrupa'da farklı noktalarda duraklamalar yaparak Karayipler'e devam edeceği şeklinde yetkilileri bilgilendirdiği açıklandı.

Varış noktasının Karayipler olduğu yönündeki bildirime rağmen, Avrupa ülkelerindeki kısa süreli mola sırasında kaçak göçmenler, ilgili ülke makamlarına gerçek kimliklerini deklare edip iltica başvurusunda bulundu.

Kaçakçılık organizasyonunu Brüksel'de yaşayan Mısırlı bir pilotun yönettiği belirtilirken Roma'da biri İtalyan ikisi Mısır vatandaşı üç kişinin, Brüksel'de ise Mısırlı elebaşı ile Tunuslu iki kişinin yakalandığı açıklandı. İtalya ve Belçika'da iki kişiyi daha yakalama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Yapılan operasyonlarda 426 bin euro değerinde iki özel jete de el konulduğu açıklandı.

Şüphelilerin İtalya, Almanya, Fransa, Avusturya ve Belçika polisinin ortak soruşturması sonucunda, ABD, Avrupa Polis Teşkilatı Europol ve Avrupa Adli Birimi Eurojust'un desteği ile yakanlandıkları duyuruldu.
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