Samanyolu Haber /Spor / Türkiye'nin itirazı kabul edilmedi /06 Eylül 2022 00:32

Türkiye'nin itirazı kabul edilmedi

Türkiye ile Gürcistan arasında oynanan ve millilerin kaybettiği maç sonası yapılan itirazın reddedildiği ifade edildi.

SHABER3.COM

Türkiye'nin 88-83 kaybettiği Gürcistan maçı için yapılan itirazın Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) yönetimi tarafından reddedildiği aktarıldı.

Evrensel'de yer alan habere göre Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), A Milli Basketbol Takımı'nın, Gürcistan'a 88-83 yenildiği 2022 Avrupa Şampiyonası A Grubu 3. maçında kural hatası yapıldığına yönelik itirazını reddetti.

FIBA'dan yapılan açıklamada, karşılaşmanın 4. çeyreğinde zaman işleyişine dair bir hata olsa da Türkiye Basketbol Federasyonunun (TBF) itirazında, söz konusu hata gerçekleşmese sonucun değişeceğine ilişkin bir kanıt sunulamadığı belirtildi.

Sahada yaşanan olaylarla ilgili her iki federasyondan gelen iddialar hakkında ise soruşturma başlatıldığı ve yetkili FIBA organlarının, soruşturma neticesinde herhangi bir disiplin cezası uygulanıp uygulanmayacağına karar vereceği ifade edildi.
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