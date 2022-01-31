Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'nin ödediği tutar bir yılda yüzde 160 arttı /31 Ocak 2022 21:25

Türkiye'nin ödediği tutar bir yılda yüzde 160 arttı

Açıklanan yeni verilerde Türkiye'nin enerji ithalatı için ödediği tutarın bir yılda yüzde 160 arttığı görüldü.

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Evrensel'de yer alan habere göre Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan geçici dış ticaret istatistiklerine göre, Türkiye'nin enerji ithalatı için ödediği tutar, aralıkta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 160,5 artarak 7 milyar 173 milyon 698 bin dolara yükseldi

Türkiye'nin toplam ithalatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 29,9 artarak 29 milyar 70 milyon dolar oldu. Bu tutarın 7 milyar 173 milyon 698 bin dolarlık kısmını, enerji ithalatı olarak özetlenen "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar" oluşturdu. Türkiye'nin enerji ithalatı için ödediği tutar, aralıkta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 160,5 artmış oldu. Geçen yılın aralık ayında bu rakam 2 milyar 754 milyon dolar olarak kayıtlara geçmişti.

Ham petrol ithalatı aralıkta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 45,9 artarak 2 milyon 980 bin 360 tona çıktı.
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