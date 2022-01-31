Türkiye'nin ödediği tutar bir yılda yüzde 160 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan geçici dış ticaret istatistiklerine göre, Türkiye'nin enerji ithalatı için ödediği tutar, aralıkta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 160,5 artarak 7 milyar 173 milyon 698 bin dolara yükseldiTürkiye'nin toplam ithalatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 29,9 artarak 29 milyar 70 milyon dolar oldu. Bu tutarın 7 milyar 173 milyon 698 bin dolarlık kısmını, enerji ithalatı olarak özetlenen "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar" oluşturdu. Türkiye'nin enerji ithalatı için ödediği tutar, aralıkta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 160,5 artmış oldu. Geçen yılın aralık ayında bu rakam 2 milyar 754 milyon dolar olarak kayıtlara geçmişti.Ham petrol ithalatı aralıkta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 45,9 artarak 2 milyon 980 bin 360 tona çıktı.