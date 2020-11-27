Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye değil Hindistan’ı seçti /27 Kasım 2020 11:20

Türkiye değil Hindistan’ı seçti

Rusya, corona virüsüne karşı yüzde 90'ın üzerinde etkinliği bulunduğu öne sürülen Sputnik V aşısı için önemli bir anlaşma yaptı. Türkiye'nin de talip olduğu aşı Hindistan'da üretilecek.

SHABER3.COM

Corona virüsü dünya genelinde etkisini sürdürürken, salgını bitirmesi beklenen aşı ve ilaç çalışmaları da iyiden iyiye hız kazandı. Pfizer-BioNTech, Moderna ve Sputnik V aşılarının yüzde 90’nın üzerinde etkili olduğu açıklamaları dünya kamuoyunda büyük heyecan yarattı.

Aşıların geliştirilmesiyle birlikte, gerekli dozların nasıl üretilip dağıtılacağı da merak konusu. Bu aşamada başta ABD olmak üzere pek çok ülke aşılar için ön anlaşmalarını çok önceden yapmıştı.

Aşının hızla üretilebilmesi için ülkeler arasında görüşmeler de sürüyor. Rusya, Sputnik V’nin ülke dışında üretimi için en faal görüşme yürüten ülkelerden biri. Türkiye’nin de üretmek için talip olduğu aşıyla ilgili kritik bir gelişme yaşandı. Rus Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF), aşının Hindistan’da üretilmesi için ilaç şirketi Hetero’yla anlaştıklarını duyurdu.

100 MİLYON DOZUN ÜZERİNDE

Anlaşma kapsamında Hetero şirketinin üretime 2021 yılının ilk aylarında başlamasının beklendiği belirtildi. Ülkede ikinci ve üçüncü aşama testleri devam ederken, Mart 2021’de tamamlanması öngörülüyor. Öte yandan Hetero’nun yıllık 100 milyon dozun üzerinde bir üretim yapma kapasitesi olacağı öğrenildi.

‘TÜRKİYE İSTEĞİNİ GÖSTERDİ’

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Rus mevkidaşı Mikhail Murashko bu ayın başında aşıyla ilgili görüşmede bulunmuştu.


Murashko, geniş çaplı uygulamaya geçilmesi hedeflenen Sputnik V aşısının Türkiye'de üretilme ihtimali olduğunu söyleyerek, “Türk Sağlık Bakanı'yla yaptığımız görüşmelerde Sputnik V'in, toksikoloji testleri yapıldıktan sonra yerel şartlara bağlı olarak Türk ilaç şirketlerinin tesislerinde üretilmesi konusunda istekli olduklarını gösterdiler” demişti.


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Türkiye değil Hindistan’ı seçti Sonraki Haber >>

Yandaş kanal sunucusu bile şok oldu... Al sana hukuk reformu(!)

Yandaş kanal sunucusu bile şok oldu... Al sana hukuk reformu(!)

Yandaşların fare kavgası: Yayını terk etti

Yandaşların fare kavgası: Yayını terk etti

Profesör isyan etti: Hastanede yer yok Muharrem Bey, yer yok!

Profesör isyan etti: Hastanede yer yok Muharrem Bey, yer yok!

"Bu ülke sizin kardeşim, biz geldik gidiyoruz siz ayvayı yediniz"

Doktora öğrencisi isyan etti: 24 yıldır okuyorum, kabak çekirdeği satıyorum

Doktora öğrencisi isyan etti: 24 yıldır okuyorum, kabak çekirdeği satıyorum

Hülya Koçyiğit niye ihale işlerine girmiş?

Hülya Koçyiğit niye ihale işlerine girmiş?

AB zirvesinde davetsiz misafir

AB zirvesinde davetsiz misafir

Brezilya'da bir siyahın öldürülmesi sonrası protestolar başladı

Brezilya'da bir siyahın öldürülmesi sonrası protestolar başladı

İstanbul'daki gün gün gerçek ölüm sayılarını verdi

İstanbul'daki gün gün gerçek ölüm sayılarını verdi

İmamoğlu'ndan 'bölücülük' çıkışı

İmamoğlu'ndan 'bölücülük' çıkışı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:06:07