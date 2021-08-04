Samanyolu Haber /Gündem / İşte Türkiye'yi saran yangınlarında yok olan orman miktarı /04 Ağustos 2021 10:07

İşte Türkiye'yi saran yangınlarında yok olan orman miktarı

Türkiye’nin Ege ve Akdeniz bölgelerinde çıkan orman yangınları, 8’inci gününde sürüyor. Yetkililer, 2 Ağustos’a dek yanan alanlar uydu üzerinden tespit ederek yok olan orman alanının büyüklüğünü açıkladı.

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Yetkililerin şu ana kadar yangından etkilenen alan büyüklükleri ile ilgili bir açıklama yapmamasına karşın Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Dr. Tevfik Türk, yanan alanların büyüklüğünü uydu görüntüleri üzerinden tespit etti.

Buna göre 2 Ağustos’a kadar 547 bin dekar alan yandı.

Türk, Muğla’nın Milas ve Bodrum ilçelerinde yangından etkilenen alanın 102 bin dekar olduğunu, Marmaris’te 95 bin dekar alanın yandığını, Antalya Manavgat’ta süren yangında ise 350 bin dekar alanın etkilendiğini bildirdi.
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