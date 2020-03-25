Samanyolu Haber /Gündem / Türkler 'bize bir şey olmaz' dedi: Halkın %40'ı önlem alma gereği duymadı /25 Mart 2020 10:43

Türkler 'bize bir şey olmaz' dedi: Halkın %40'ı önlem alma gereği duymadı

Gezici Araştırma şirketinin koronavirüse ilişkin 1068 kişi ile yaptığı ankette, Türkiye'de her 10 kişiden 4'ünün herhangi bir tedbir almadığı belirtildi. Salgına kısa zamanda çözüm bulunacağını düşünenlerin oranı yüzde 52.3 olurken, ruhsal problem yaşayanların oranı ise yüzde 24.2.

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Gezici Araştırma şirketi neredeyse tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla ilgili olarak bin 68 kişiyle anket yaptı.

Cumhuriyet'ten Leyla Kılıç'ın haberine göre, salgının ardından vatandaşlara ilaç ve erzak stoku yapıp yapmadığının sorulması üzerine yüzde 52.4’ü stok yaptığını, yüzde 35.2’si ise normal ölçülerde alışveriş yaptığını söyledi.

Ankette yurttaşların yüzde 64.2’si salgına karşı bireysel tedbirler aldığını belirtirken, yaklaşık her 10 kişiden 4’ünün ise hâlâ bir tedbir almadığı kaydedildi. Önlem almama nedenlerinin de sorulduğu yurttaşlar, 'kısa sürede virüse çözüm bulunacağı' ve 'kendisinin virüsten etkilenmeyeceği' gibi yanıtlar verdi.

Yüzde 70.8'i hükümetin aldığı önlemlerden memnun

Hükümetin aldığı önlemlerin yeterli olup olmadığı sorulan yurttaşların yüzde 70.8’i memnunken, tedbirleri yetersiz bulanların oranı yüzde ise 20.8'de kaldı.

Yakın zamanda salgına çözüm bulunacağını düşünenlerin oranı yüzde 52.3 olurken, salgın sonrasında ruhsal problem yaşayanların oranı ise yüzde 24.2 çıktı.

Yurttaşlar, virüsten korunmayı sağlayacak bilgileri ilk olarak sosyal medyadan öğrenirken onu görsel medya ve yazılı medya izledi. Ankette halkın yüzde 14.2’sinin de virüs salgını sonrası sosyal medyada hesap açtığı belirtildi.

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