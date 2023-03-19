'Tutuklu ailelerine yardım' suçlamasıyla 47 kişi gözaltına alındı

İzmir’de cezaevinde olan kişilerin yakınlarına maddi yardımda bulundukları için 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bu kişilerin evlerindeki para ve ziynet eşyalarına da el konuldu.







İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında İzmir, İstanbul, Ankara, Samsun ve Muğla’da 40 eve baskın yapıldı ve haklarında gözaltı kararı bulunan 54 kişiden 47’si gözaltına alındı. 47 kişinin evlerinde bulunan 180 bin 305 TL, 400 euro ve 4 bin 900 dolar ve 47 ziynet eşyasına el konuldu. Ayrıca evlerde 2 adet 1 dolara da ‘suç unsuru’ olarak el konuldu.