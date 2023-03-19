Prof. Dr. Jon Pahl Hizmet Hareketi ve Hocaefendi'yi Düsseldorf'ta anlattı

Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi’nin biyografisini yazan tarihçi yazar Prof. Dr. Jon Pahl, Almanya ve Avrupa’nın farklı kentlerinde Hocaefendi ve Hizmet Hareketi’ni anlattığı konferanslar serisine Düsseldorf'ta devam etti.







Konferans VEZ.NRW, STIFTUNG DIALOG und BILDUNG ve MAIN DONAU VERLAG tarafından organize edildi. 17 Mart akşamı Haus der Universität'de gerçekleştirilen konferansa katılım için günler öncesinden rezervasyonlar tamamlandı. Ancak programa katılım beklenenden fazla oldu ve katılımcılar salondan taştı. Hizmet Hareketi ve Hocaefendi'yi tanımak için programa katılanların önemli bir bölümünün Alman olması ise dikkatleri çekti.













Konferansta okuyucuları ile buluşan Pahl, dışarıdan bir gözle muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi’nin ve Hizmet Hareketi’nin dünya barışı için önemini anlattı. Pahl sunumunu sık sık slaytlarla destekledi.



Jon Pahl, Hizmet Hareketi’nin özellikle Cumhuriyet tarihinin en büyük yolsuzluk operasyonu olan 17-25 Aralık operasyonlarından sonra AKP iktidarının hedefi olduğunu ve büyük yalanlarla yalnızlaştırılmaya çalışıldığını ifade etti.





Fethullah Gülen Hocaefendi'nin bir barış insanı olduğunu söyleyen Pahl, onun öğretilerinin toplumlar arasında hoşgörü ve diyaloğun güçlendirilmesine büyük katkı sağladığını ifade etti. Sunumun ardından katılımcılar Hizmet Hareketi ile ilgili merak ettikleri soruları sordu.

Program sonrası Prof. Dr. Jon Pahl, Almanca‘ya çevrilen kitabını okurları için imzaladı.







PROF. DR. JON PAHL KİMDİR? Dinler tarihi alanında profesör olan Jon Pahl, Fethullah Gülen Hocaefendi’nin hayatını ve Hizmet Hareketi’nin özelliklerini anlatan kapsamlı bir biyografi yazdı. Kitap birçok dile çevrildi. Almanya’daki konferans serisi de kitabın Almanca çevirisinin yayınlanması sebebiyle gerçekleşiyor.



‘’Fethullah Gülen -Ein Leben Des Hizmet-’’ adıyla Almanca’ya çevrilen kitapta Prof. Dr. Jon Pahl, Hocaefendi’nin çocukluğundan itibaren hayat hikayesini anlatırken, onun İslam dünyasındaki etkisini ve Hizmet Hareketi’nin ortaya çıkışını detaylı bir şekilde ele alıyor.



Kitap okuma etkinlikleri 14 Mart Salı günü Almanya’nın başkenti Berlin’de başladı. Jon Pahl’ın Almanya turu hakkında detaylı bilgilere www.sdub.de sayfasından ulaşabilirsiniz.

20. März – Hannover: Forum Dialog Niedersachsen

21. März- Baden-Württemberg: GFD-BW e.V. 22. März – Bayern 23. März – Österreich 24. März – Bern: Mosaik Kulturverein und Hizmet Bewegung Schweiz 25. März – Zürich: Stiftung Sera







