Samanyolu Haber /Gündem / Tuvalet kâğıdı için 911 arayanlar polisi bıktırdı /17 Mart 2020 13:36

Tuvalet kâğıdı için 911 arayanlar polisi bıktırdı

Koronavirüs salgını Çin dışında yayılmaya devam ederken birçok ülkede oluşan panik havası süpermarketlerde özellikle de temizlik ve hijyen raflarında etkisini gösteriyor.

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Neredeyse tüm ülkelerde temizlik ürünlerine talep patlaması yaşandığı için marketlerde raflar boşaltıldı 
Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) de bazı şehirlerde ciddi tuvalet kâğıdı sıkıntısı yaşanıyor. 

ABD'de polis tuvalet kâğıdı sıkıntısı yüzünden zor durumda. Oregon şehrindeki  bir polis departmanı sosyal medya hesabından çağrıda bulundu. 


Koronavirüs salgını sebebiyle tuvalet kağıdının bulunamaması sebebiyle 911'i arayanların sistemi kilitlediğini açıklayan polis, halka "Tuvalet kâğıdınız bittiğinden 9-1-1'i aramayın. Yardımımız olmadan hayatta kalacaksınız." diye seslendi. 

Ayrıca polis, tuvalet kâğıdı arayanlara tavsilerde de bulundu.
 
"En sevdiğiniz yumuşak, ultra peluş iki katlı narenciye kokulu kâğıt yerine" yerine kullanılabilecek diğer materyalleri öneririz." denildi. 

"SİZE TUVALET KÂĞIDI GETİREMEYİZ"

Mesajda şu ifadeler yer aldı: "Tarih boyunca bu iş için farklı yöntemler kullanıldı. Hatta market makbuzları, gazete, bez parçaları, dergi sayfaları, pamuk topları ve hatta yapraklar. Becerikli olun. Sabırlı olun. Tuvalet kâğıdı sıkıntısı var. Bu da geçecek. Sadece 9-1-1'i aramayın. Size tuvalet kâğıdı getiremeyiz."
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