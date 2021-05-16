Twitter Android'de beklenen yeniliği getirdi

Buna göre Android kullanıcılar için Twitter DM’leri arasında arama yapabilme özelliği geliyor.







Bir Android kullanıcısı gelen bir Twitter direkt mesajını bulmak için Twitter'da sürekli aşağı kaydırmak zorunda kalıyordu.





Twitter iki yıl önce iOS'a getirdiği DM (Direkt Mesaj) arama seçeneğini Android'e de getirdi. Üstelik buna faydalı birkaç yeni özellik de ekliyor.





Artık kullanıcı adı ile arama yapmakla yetinmek yok, sohbet içinde geçen kelimeleri de arama imkanı bulunuyor.





Twitter'ın masaüstü uygulamasının güçlü arama seçenekleri olsa da, mobilde böyle bir arama seçeneğine sahip olmak, Android kullanıcılarını mutlu edecek.



