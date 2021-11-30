Twitter’ın yeni CEO’su kim oldu?

Twitter’da dün dikkat çekici bir bayrak değişimi yaşandı… Platformu kuran ve uzun yıllar boyunca CEO’luk görevini yürüten Jack Dorsey sürpriz bir kararla görevini bıraktı. Dorsey koltuğunu birlikte çalıştığı Parag Agrawal’a bıraktı.







Sözcü'nün haberine göre şirkette ürün geliştirme mühendisi olarak göreve başladıktan sonra son dört yıldır Teknolojiden Sorumlu Başkan Yardımcısı pozisyonu sırtlanan Agrawal, şirketin blockchain ve benzeri teknolojilere adapte olmasını sağlayan isimlerden biri olarak dikkat çekiyor.





CEO’luktan önce Parag Agwaral çok da bilinen bir isim değil.





45 yaşındaki Dorsey’in yönetim kurulunda görev almaya devam edeceği belirtilirken, Agrawal ise Dorsey’den taban tabana zıt bir konumda… Ünlü arkadaşları ve milyonlarca Twitter takipçisiyle milyarder bir ünlü olan Dorsey’nin aksine 37 yaşındaki Agrawal çok göz önünde olan bir karakter değil. Siyasi tartışmalar içindeki Twitter’da dümeni devralan Agrawal’ın şirket ile ilgili vizyonunun Dorsey ile benzer olduğu açıklandı.





Dorsey istifa mektubunda, “Parag burada mühendis olarak çalıştı ve işimizi çok derinden sahiplendi ve şimdi de CEO’muz oldu. Ben de aynı yoldan geçtim… o daha iyi yaptı! Sadece bu bile benim onunla gurur duymamı sağlıyor” dedi.





Fortune 500 şirketleri arasındaki en genç CEO olan Agrawal’dan sonra gelen isim ise eski adıyla Facebook yeni adıyla Meta olan şirketin kurucusu 37 yaşındaki Mark Zuckerberg. Agrawal’ın makine öğrenme sistemini şirketin geneline yayma gibi bir stratejisi olduğu belirtilirken kripto para, bulut teknolojisi gibi teknolojilerle rakiplerinden ayrılmayı planladığı da öğrenildi.