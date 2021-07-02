Twitter'a 'Güvenilir Arkadaşlar' özelliği geliyor









Twitter, bir tweetin yalnızca belirli bir grup kullanıcı tarafından görüntülenebildiği "Güvenilir Arkadaşlar" isimli bir özelliği test etmeye başladı.





Dünyanın en popüler sosyal ağlarından bir tanesi olan Twitter, yeni bir özelliği test etmeye başladı. Bu özellik, tıpkı Instagram'ın hikaye özelliği içinde bulunan "Yakın Arkadaşlar" özelliğine benziyor. Bu özellik kullanıma sunulduğunda, gönderilen bir tweetin yalnızca belirlenmiş kişiler tarafından görülmesi sağlanacak.





Özelliği aktifleştirdiğinde her şeyden önce bir liste oluşturması gerekecek olan kullanıcı, bu sayede güvendiği arkadaşlarının kimler olduğunu belirlemiş olacak. Güvenilir Arkadaşlar modunda paylaşılan tweetler de yalnızca bu listedeki kullanıcılar tarafından görüntülenebilecek.





Oldukça basit bir mantığa sahip olan özelliğin tek işlevselliği, tweetleri görecek kullanıcıların kısıtlanmasını sağlamış olmak. Böylelikle kullanıcılar, attıkları bir tweeti yalnızca o konuyla ilgilenen kullanıcıların görmelerini sağlayabilecekler.