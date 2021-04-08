Twitter'dan Clubhouse için 4 milyar dolar teklif

Sosyal medya dünyasının son dönemde parlayan platformuna Twitter'ın talip olduğu belirtildi. Bloomberg'in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre Twitter, sohbet odası sosyal ağ girişimi Clubhouse’u satın almak üzere son aylarda görüşmeler yürüttü.





Görüşmelerde Clubhouse potansiyel değerlemesi yaklaşık 4 milyar dolar olarak değerlendirildi. Kaynaklara göre halihazırda devam etmeyen görüşmelerin neden durduğu ise belirsiz.





Twitter sözcüsü Bloomberg'e konuya ilişkin yorum yapmadı. Clubhouse temsilcisi de ilk etapta yorum talebine yanıt vermedi.





Bloomberg, bu hafta Clubhouse’un 4 milyar dolarlık değerleme hedefiyle fonlama elde etmek için yatırımcılarla görüştüğünü yazmıştı. Twitter ile görüşmelerin ilerlememesi sonrası Clubhouse benzer değerlemeyle fonlama elde edip edemeyeceğini test ediyor.





Henüz bir yaşını doldurmuş olan Clubhouse uygulaması sayesinde kullanıcılar sohbet odalarına katılıp tartışmaları ve söyleşileri dinleyebiliyor, el kaldırma özelliği ile tartışmalara katılabiliyor.





Twitter’ın Clubhouse’un rakibi olarak 2020’de sunduğu Spaces ise henüz beta versiyonuyla deneniyor.