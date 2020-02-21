Twitter'dan radikal değişiklik

Sosyal medya ağı Twitter, yalan haberlere karşı yeni adım attı. Twitter, yalan haberlere turuncu uyarı rozetleri koymaya hazırlanıyor. ABD’li paylaşım ağı test aşamasında olan yeniliğe katkı sağlayan kişilere puan ve topluluk rozeti vermeyi planlıyor.







Şirketin üzerinde çalıştığı özelliğe dair paylaşılan ekran görüntülerinde, “zararlı yanıltıcı” olarak kabul edilen ve yalan bilgiler içeren Tweet'lerin hemen altında, turuncu renkte uyarı rozetleri bulunuyor.





Test aşamasında olan yeni özelliğe ait videonun basına sızmasının ardından NBC’ye konuşan Twitter sözcüsü söz konusu özelliğin test edildiğini doğrularken; tüm kullanıcılara sunulup sunulmayacağına henüz karar vermediklerini belirtti.





Twitter’ın, 5 Mart’ta bu özelliğin yanı sıra yalan ve yanıltıcı haberlere karşı yeni politikalarını da açıklamasının beklendiğini ifade edildi.