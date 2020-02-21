Samanyolu Haber /Teknoloji / Twitter'dan radikal değişiklik /21 Şubat 2020 20:37

Twitter'dan radikal değişiklik

Popüler paylaşım ağı Twitter, önemli bir yeniliğe adım atmaya hazırlanıyor. Twitter, yalan haberlerle mücadale etmek için, politikacılar ve ünlü hesaplar tarafından paylaşılan yanıltıcı ve yalan haberlerin altına turuncu bir uyarı ekleyecek.

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Sosyal medya ağı Twitter, yalan haberlere karşı yeni adım attı. Twitter, yalan haberlere turuncu uyarı rozetleri koymaya hazırlanıyor. ABD’li paylaşım ağı test aşamasında olan yeniliğe katkı sağlayan kişilere puan ve topluluk rozeti vermeyi planlıyor.

Şirketin üzerinde çalıştığı özelliğe dair paylaşılan ekran görüntülerinde, “zararlı yanıltıcı” olarak kabul edilen ve yalan bilgiler içeren Tweet'lerin hemen altında, turuncu renkte uyarı rozetleri bulunuyor. 

Test aşamasında olan yeni özelliğe ait videonun basına sızmasının ardından NBC’ye konuşan Twitter sözcüsü söz konusu özelliğin test edildiğini doğrularken; tüm kullanıcılara sunulup sunulmayacağına henüz karar vermediklerini belirtti.

Twitter’ın, 5 Mart’ta bu özelliğin yanı sıra yalan ve yanıltıcı haberlere karşı yeni politikalarını da açıklamasının beklendiğini ifade edildi. 
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