UBER yine mahkemelik

Erişim engeli kaldırılan ve Türkiye'de sarı taksilere aracılık hizmeti verebilecek olan UBER hakkında taksiciler yeniden yargıya müracaat etti.





İstinaf mahkemesinin UBER yasağını iptal ettiğine dair kararı İstanbul Taksiciler Esnaf Odası temyize götürdü.





Yargıtay'ın bozma kararı vermesi halinde, dosya yeniden ilgili istinaf mahkemesine gönderilecek. Bu durumda dosya kendisine istinaf mahkemesi “bozmaya uyma” kararı veya ilk karar hakkındaki düşüncesinde ısrar ederek “direnme” kararı verebilecek.





TAKSİCİLER "KORSAN" DİYE SUÇLUYOR





2014 yılında Türkiye’ye giriş yapan UBER, 4,5 milyondan fazla kişi tarafından indirilmiş ve kullanılmıştı.





UBER'e dair olarak taksici dernekleri ve birlikleri dava açmış ve sonucunda UBER'in Türkiye’de tüm faaliyetleri sonlandırılmış, web sitesi ve uygulamalarına da erişim engeli gelmişti.





Taksicilerin de UBER kullanmasına rağmen "korsan" faaliyet olarak belirlenen UBER, Türkiye’de yasaklanmıştı.

