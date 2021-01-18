Avrupa'nın en büyük dönercisine polis baskını iddiası

Merkezi Polonya’da olan Avrupa’daki en büyük döner üreticilerinden Dünya Döner Kebab'a yönelik polis baskınlarıyla ilgili soru işaretleri devam ediyor.







Birgün Gazetesi'nde yer alan habere göre Varşova Başsavcılığı ve Poznan Savcılığı tarafından yürütülen soruşturmayla ilgili haberler firmanın Zduny şehrindeki tesislerine çok sayıda polisin katılımıyla gerçekleştirilen baskınların ardından gündeme geldi.





"ÇOK SAYIDA KİŞİ GÖZALTINA ALINDI"





Polonya medyasında geniş yer bulan haberlere göre hem Zduny’deki fabrika hem de bazı özel konutlardaki aramalardan sonra çok sayıda kişinin gözaltına alınarak, başkent Varşova’ya götürüldüğü belirtiliyor.





Polonya İç Güvenlik Teşkilatı’yla, Organize Suç ve Yolsuzluk Dairesi’nin de devrede olduğu soruşturmayla ilgili açıklama talepleri, soruşturmanın gizliliği gerekçesiyle yanıtsız bırakılıyor.





Firmanın merkez fabrikasının yanı sıra, işçilerin kaldığı lojmanlarda ve çeşitli Avrupa ülkelerindeki temsilcilik ve depolarında da benzer baskınların yapıldığı ileri sürülüyor.





Dünya Döner Kebab’tan yapılan açıklamada soruşturma ve baskınla ilgili söylentilere değinilmeden, “faaliyetlerin devam ettiği” belirtildi.





Açıklamada şöyle denildi: “Dünya Döner Kebab Polonya’da bulunan iki fabrikası 400’ün üzerinde personeli ve sektöre yön veren vizyonu ile her zaman yön verici olmuş ve olmaya da devam ediyor. Firmamız söylentilerin aksine tam hızı ve her gün daha büyük hedefleri ile üretimine, satışına ve işletmesine devam etmektedir. Kıymetli müşterilerimizin ve iş ortaklarımızın müsterih olmasını diler, daha büyük projelere ve işbirliklerine imza atacağımızı önemle teyit ederiz.”