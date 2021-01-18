Bill Gates toprak zengini çıktı

Teknoloji devi Microsoft'un yönetim kurulu başkanı Bill Gates, toplamı 1 milyon kilometrekareye yaklaşan tarım arazileriyle birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) toprak zengini oldu.







Gates’in portföyünde 242 bin dönüm (979 bin kilometrekare) tarım arazisi ve 27 bin dönüm civarında diğer kullanım arazileri yer alıyor.





Gates’in holdingine ait en büyük araziler Louisiana ve Arkansas’ta bulunuyor. Gates’in Washington’daki 16 bin dönüm büyüklüğündeki arazisinin değeriyse 171 milyon dolar (1,3 milyar TL) civarında.





132 milyar dolar şahsi servete sahip Gates’in servetini yönetmek için kurduğu Cascade Investment doğrudan ya da dolaylı olarak bu arazilerin büyük bir bölümüne sahip.



ARAZİLERİN TOPLAMI MANHATTAN'DAN 7 KAT BÜYÜK



2014 yılında Wall Street Journal’e mülakat veren Cascade’ın baş yatırım strratejisti Michael Larson, Bill Gates'in California, Illinois, Iowa, Louisana ve diğer eyaletlerde en azından 100 bin dönümlük bir tarım arazisi bulunduğunu belirtmişti.





Söz konusu arazilerin toplamının New York şehrinin Manhattan bölgesinden 7 kat daha büyük olduğu ifade ediliyor.





Gates’in bu kadar fazla tarım arazisine niye yatırım yaptığıysa hâlâ gizemini koruyor.





Elektrikli otomotiv devi Tesla'nın kurucusu Elon Musk, 2020 yılı aralık ayında dünyanın en zengin ikinci kişisi olan Bill Gates'i tahtından ettikten sonra Amazon’un kurucusu Jeff Bezos’u da geçerek dünyanın en zengin kişisi olmuştu.





Bill Gates ise şu anda dünyanı en zengin üçüncü kişisi.