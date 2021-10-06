Samanyolu Haber /Gündem / Uber'in ABD'li yetkilisine Türkiye'de dava açıldı /06 Ekim 2021 13:13

Uber'in ABD'li yetkilisine Türkiye'de dava açıldı

Uber Türkiye'nin ABD'li yetkilisine "haksız rekabet" gerekçesiyle iki yıl hapis istemiyle iddianame düzenlendi

SHABER3.COM

"Haksız rekabet oluştuğu" gerekçesiyle faaliyetleri mahkeme kararıyla durdurulan Uber Türkiye'nin ABD'li yetkilisi Francois Pascal Chadwick hakkında iki yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

Türkiye'ye hiç gelmediği tespit edilen Chadwick'in, savunmasını noter aracılığıyla göndererek suçlamaları reddettiği belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Fikri ve Sınai Haklar Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, SS Yeni Nesil Taksiciler Taşıma ve İşletme Kooperatifi'nin 26 Mart 2019 tarihli şikayeti üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi. Uber Türkiye'nin 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, Karayolları Trafik Yönetmeliği, Ticari Taksi ve Taksi Dolmuş Yönergesi'nin ilgili maddelerinde belirtilen şartlara aykırı hareket ettiği ve mobil cihaz uygulaması aracılığıyla tarifeli yolcu taşımacılığı yaptığı iddiasında bulunulduğu kaydedildi. Şikayet dilekçesinde, Uber Turkey Yazılım ve Teknoloji Hizmetleri Zorlu Şubesi ve Uber Turkey Yazılım ve Teknoloji Şirketinin İstanbul'da "Uber XL" adı verilen araçlarla yaptığı taksicilik tarifeli yolcu taşımacılığının haksız rekabet suçunu oluşturduğu iddiasına yer verildi.

Şirketin suç tarihi itibarıyla yetkilisinin ABD'de yaşayan ve Türkiye'ye hiç gelmediği tespit edilen Francois Pascal Chadwick olduğunun anlaşıldığı belirtildi.

İddianamede, Chadwick'in noter araclığıyla gönderdiği savunmasında haksız rekabet kapsamında herhangi bir eylemlerinin olmadığını ve suçlamaları kabul etmediği anlatıldı.

Şüpheli Chadwick'in yurt dışında olması nedeniyle uzlaştırma yoluna gidilemediğinden iddianame hazırlandığı kaydedildi. Dava açılmasının gerektirecek nitelikte delil elde edildiği belirtilen iddianamede, şüpheli François Pascal Chadwick'in "haksız rekabet" suçunu işlediği gerekçesiyle Türk Ticaret Kanunu'nun 62/1. maddesi uyarınca iki yıla kadar hapsi talep edildi.
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