Samanyolu Haber /Spor / Üç dev ekip Şampiyonlar Lig'nden men mi edilecek? /19 Nisan 2021 22:59

Üç dev ekip Şampiyonlar Lig'nden men mi edilecek?

Avrupa Süper Ligi'nin kurucuları arasında yer alan Manchester City, Chelsea ve Real Madrid'in UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinden men mi edilecek?

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sol.org.tr'de yer alan habere göre UEFA İcra Kurulu üyesi Moller, Manchester City, Chelsea ve Real Madrid'in UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinden men edilmesini beklediğini söyledi.

Danimarka Futbol Federasyonu Başkanı ve UEFA İcra Kurulu Üyesi Jesper Moller, Avrupa Süper Ligi'nin kurucuları arasında yer alan ve bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükselen Manchester City, Chelsea ve Real Madrid'in turnuvadan men edileceğini öne sürdü.

Danimarka televizyonu DR'ye konuşan Moller, UEFA İcra Kurulu'nun Cuma günkü olağanüstü toplantıda bir araya geleceğini belirterek "Kulüpler gitmeli ve bunun Cuma günü gerçekleşmesini bekliyorum. Daha sonra Şampiyonlar Ligi turnuvasını nasıl sonlandıracağımıza bakacağız" dedi.

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin Avrupa Süper Ligi'ne katılan kulüplere uygulanacak yaptırımların hukuki olarak değerlendirildiğini duyurmuştu.
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