Samanyolu Haber /Gündem / Yeni Almanyalılar İnisiyatifi yardımdan yardıma koşuyor /19 Nisan 2021 22:16

Yeni Almanyalılar İnisiyatifi yardımdan yardıma koşuyor

Ramazan yardımlaşması bu sefer Almanya’da hayat buldu. Yeni Almanyalılar İnisiyatifi (İNID) Ramazan ayı sebebiyle düzenlediği yardım kampanyasıyla ihtiyaç sahibi yüzlerce kişiye yardım elini uzattı.

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Merkezi Almanya‘nın Kuzey Ren Vestfalya (NRW) bölgesinde olan “Yeni Almanyalılar İnisiyatifi“ (İNID) ve yerel dernekler ile ortaklaşa yapılan organizasyon ile Ramazan ayı gıda yardım paketleri ihtiyaç sahibi yüzlerce kişiye dağıtıldı. 
 
İnisiyatif görevlileri ve illerdeki faklı dernekler tarafından ortaklaşa hazırlanan gıda paketlerine bir ailenin ihtiyacı olan temel gıda maddeleri konuldu. Ayrıcı çocuklar için farklı hediye paketleri hazırlandı. Bu yardım paketleri kamp ve heimda kalan  ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı.

Yeni Almanyalılar İnisiyatifi gönüllüleri ile yapılan yardım çalışması Almanya’nın Kuzey Ren Vestfelya (NRW) bölgesinde bir çok şehirde yapıldı. NRW bölgesinde başta Köln, Düren, Aachen, Bonn, Siegen, Duisburg, Essen, Düsseldorf, Dortmund, Münster, Hagen ve bir çok şehirde ihtiyaç sahipleri unultulmadı. 

İnisiyatif görevlilerince yapılan açıklamada “Ramazan öncesinden araştırılıp tespiti yapılan yüzlerce aileye ramazan paketi ve çocuklar için hediye paketleri hazırlandı. Ayrıca kamp ve heimlerde kalan farklı milletlerden müslüman topluluklara da bu yardımlar ulaştırıldı. Ramazan ayı için Kur’an-ı Kerim ile farklı dua kitapları da hediye edildi. Dernek ve İnisiyatif bünyesindeki hayırsever gönüllüler tarafından sağlanan destekler Ramazan boyunca ihtiyaç sahiplerine gıda paketi ve iftarlık sıcak yemek olarak ulaştırmaya devam edilecektir“ denildi. Bu yardım kampanyasının her yıl yapıldığını belirten İnisiyatif görevlileri ayrıca bayram için de ayrı hediyeler hazırlandığını ve ailelere dağıtalacağını belirtti. 

İFTARDA SICAK YEMEK

Yeni Almanyalılar İnisiyatifi ayrıca aileler için iftarlık sıcak yemekler hazırlayıp kamp ve heimlarda kalanlarla ihtiyaç sahibi kişilerin evlerine bırakıyor.  Almanya’nın NRW bölgesine Türkiye’den ve farklı milletlerden gelen göçmenlere Ramazan ayı içinde iftarlık olarak sıcak yemek dağıtımı organize edilerek her akşam gönüllü aileler tarafından ihtiyaç sahibi kişilere ulaştırılıyor. 

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