Samanyolu Haber /Gündem / Üç ilçeye havan atıldı: İki kişi hayatını kaybetti ,çok sayıda yaralı var /10 Ekim 2019 17:20

Üç ilçeye havan atıldı: İki kişi hayatını kaybetti ,çok sayıda yaralı var

Suriye harekatının ardından sınır ilçelerine havan mermileri isabet etmeye başladı . Gün boyu Şanlıurfa'nın Akçakale, Birecik ve Ceylanpınar ilçeleri ile Mardin'in Nusaybin ilçesindeki bazı noktalara roket ve havan mermisi düştü Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamada saldırıda biri bebek iki kişinin şehit olduğu 46 kişinin de yaralandığı bilidirildi.

SHABER3.COM

Havan saldırı ile ilgili Şanlıurfa Valiliği’nden de yazılı bir açıklama yapıldı.  

Açıklamada şu ifadelere yer verildi; “09.10.2019 tarihinde başlatılan Barış Pınarı Harekatı ile birlikte Suriye tarafından atılan havan ve roket mermilerinin İlimiz Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerimize isabet etmesi sonucu; Barış Pınarı Harekatının ilk şehidi Suriye uyruklu 9 aylık bebek Muhammed Omar ve Akçakale ilçemizde görevli Vergi Dairesi Başkanlığına bağlı maliye memurumuz Cihan Güneş şehit olmuştur. Atılan roket ve havan mermilerinin isabeti sonucu 46 vatandaşımız da yaralanmıştır. Yaralı vatandaşlarımız Akçakale Devlet Hastanesi ve diğer hastanelerimize sevk edilerek tedavi altına alınıştır. Şehit olan vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Üç ilçeye havan atıldı: İki kişi hayatını kaybetti... Sonraki Haber >>

Önkibar'ın iki sene önce yumruk yediği görüntüler servis edildi

Önkibar'ın iki sene önce yumruk yediği görüntüler servis edildi

Bir yük gemisi kürekçileri biçti

Bir yük gemisi kürekçileri biçti

Araç kullanırken hem uyudu hem de başkasını suçladı

Araç kullanırken hem uyudu hem de başkasını suçladı

Araba bir anda takla attı

Araba bir anda takla attı

Son atlayış... Paraşütü açılmadı

Son atlayış... Paraşütü açılmadı

‘Tutsak bebeklere özgürlük’ konvoyu Washington’da

‘Tutsak bebeklere özgürlük’ konvoyu Washington’da

İmamoğlu 'keskin sirke' Göksu'ya ne tavsiye etti?

İmamoğlu 'keskin sirke' Göksu'ya ne tavsiye etti?

Boğaya karşı gelmek çarptı

Boğaya karşı gelmek çarptı

'Ne olur bu dosya kapatılmasın'

'Ne olur bu dosya kapatılmasın'

İSPARK'ta İlk Kez Kadınlar Görevde

İSPARK'ta İlk Kez Kadınlar Görevde
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:00:40