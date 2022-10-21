Samanyolu Haber /Gündem / Ücret alınmayacak /21 Ekim 2022 20:15

Ücret alınmayacak

İstanbul sokaklarında sıklıkla görülmeye alışılan scooter uygulaması Martı yönetiminin bu defa 'paylaşımlı otomobil' konusunda bir çalışma yaptığı aktarıldı.

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Son dönemde gittikçe yaygınlaşan ve farklı markaların hizmet sunduğu scooter sektörü büyümeye devam ederken, bu alandaki önde gelen markalardan Martı yönetiminin bu kez 'paylaşımlı otomobil' konusunda bir çalışma yaptığı aktarıldı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre paylaşımlı scooter ve motosiklet hizmeti veren Martı, TAG ile aracında boş koltuklarıyla yolculuk yapan sürücülerle aynı yöne gitmek isteyen yolcuları buluşturacak. Şirket bir yolculuk ağı ile İstanbulluların ulaşım ihtiyaçlarına paylaşım ekonomisine dayalı çözüm üretmeyi hedefliyor.

ÜCRET ALMAYACAK

Şirket TAG’in dayanışma platformu olduğunu ifade ettiği açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Martı kullanıcılarını bir araya getiren bir dayanışma platformudur. Martı, TAG üzerinden ücret almaz, bir gelir elde etmez, ticari bir hizmet sunmaz. TAG’ın geliştirilme amacı tek aracın maksimum kişi tarafından kullanılmasını sağlamak ve trafikteki araç yoğunluğunu azaltmaktır. Martı elindeki milyonlarca yolculuktan elde ettiği ulaşım datasını kullanarak en verimli eşleşmelerin yapılmasını sağlar.”
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