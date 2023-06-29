Samanyolu Haber /Gündem / Ucuz Doğalgaz vaadi battı: Bir buçuk milyon soğukta kaldı /29 Haziran 2023 09:22

Ucuz Doğalgaz vaadi battı: Bir buçuk milyon soğukta kaldı

Karadeniz doğalgazına ilişkin ilk müjdenin verildiği 2020 yılında faturasını ödeyemediği için 840 bin abonenin doğalgazı kesilirken 2022’de bu sayı 1 milyon 311 bine yükseldi. Vaat gerçekleşmeden doğalgazsız ev sayısı arttı.

SHABER3.COM



İktidar Karadeniz gazının müjdesini verse de yurttaşlar faturalarını ödeyemiyor. Geçen yıl doğalgaz faturasını ödeyemeyen abone sayısı 1 buçuk milyona dayandı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, seçim döneminde iktidarın Karadeniz doğalgazını kendi siyasi çıkarı için kullandığını, henüz sisteme verilmeyen gazı mutfaklara gelmiş gibi göstererek yurttaşı aldattığını anımsattı. CHP’li Akın, iktidarın Türkiye’nin gücü olan Karadeniz doğalgazı üzerinden 2020 yılından bu yana defalarca müjde vererek siyasi rant elde etmek istediğini ancak gerçeklerin resmi raporlarla ortaya çıktığına dikkat çekti.

CHP’li Akın, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) yıllık doğalgaz sektör raporlarına göre, Karadeniz doğalgazına ilişkin ilk müjdenin verildiği 2020 yılından 2022 yılına kadar geçen dönemde faturasını ödeyemediği için kesinti yaşayan abone sayısının arttığına işaret etti.

2020’DEN BU YANA SÜREKLİ ARTIŞ VAR

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, EPDK’nin resmi verilerine göre şu bilgileri verdi: “EPDK’nin 2020 yılına ilişkin yıllık doğalgaz sektör raporuna göre faturasını ödeyemediği için doğalgazı kesilen abone sayısı 840 bin 954 olarak hesaplanıyordu. 2021 yılına gelindiğinde yayımlanan rapora göre faturasını ödeyemediği için doğalgazı kesilen abone sayısı 1 milyon 197 bin 227 aboneye çıktı. Son olarak geçtiğimiz haftalarda yayımlanan 2022 yılı sektör raporuna göre; fatura ödenmediği için doğalgaz kesintisi uygulanan abone sayısı 1 milyon 311 bin 380 aboneye çıktı. Buna göre Karadeniz doğalgazına ilişkin müjde verilmesinden sonra 2020, 2021 ve 2022 verileri bize gösteriyor ki; faturasını ödemediği için kesinti uygulanan abone sayısı sürekli artıyor.”

HER 14 ABONEDEN BİRİNE KESİNTİ UYGULANDI

Resmi veriler bile vatandaşın temel bir insan hakkı olan enerjiye erişimde zorlandığını gösterdiğine dikkat çeken Akın, şunları ifade etti: “Son üç yılda doğalgazı kesilen abone sayısı 470 bin 426 kişi arttı. Buna göre 2020-2022 yılları arasında kesinti uygulanan abone sayısı yüzde 56 oranında yükseldi. Tek başına bu veri bile bize Türkiye’de yaşanan enerji yoksulluğunu gösteriyor. Vatandaşın temel bir hak olan enerjiye erişiminde yaşadığı zorluğu ortaya koyuyor. Türkiye’de 18,9 milyon doğalgaz abonesi var. Bu dikkate alındığında 2022 yılında her 14 aboneden birinin doğalgaz kesintisi uygulandığı anlaşılıyor. Biz sürekli şunu vurguluyoruz: Karadeniz doğalgazını kendi çıkarlarınız için değil, vatandaş için kullanın. Karadeniz doğalgazı vatandaşın refahı için kullanılsa bu kadar derin bir enerji yoksulluğu yaşanmazdı.”
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Ucuz Doğalgaz vaadi battı: Bir buçuk milyon soğukta kaldı Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:36:32