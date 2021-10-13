Samanyolu Haber /Spor / UEFA, EURO 2028 için adaylık takvimini açıkladı /13 Ekim 2021 19:02

UEFA, EURO 2028 için adaylık takvimini açıkladı

2028’de düzenlenecek Avrupa Şampiyonası’nın adaylık başvuru ve seçim takvimi UEFA tarafından açıklandı.Avrupa futbolunun patronu UEFA, 2028’de düzenlenecek Avrupa Şampiyonası’nın adaylık başvuru ve seçim takvimini açıkladı.

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Konfederasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, 2028’deki şampiyonayı düzenlemek isteyen ülke federasyonlarının 2022 yılının Mart ayına kadar başvuru yapabileceklerini bildirdi.

10 STAT GÖSTERME ZORUNLULUĞU

Açıklamada turnuvanın önceki 2 turnuvada olduğu gibi 24 takımlı ve 51 maç üzerinden oynanacağını ve coğrafya açısından sorun yaratmayacak birbirine yakın birden fazla ülkenin de başvurusuna izin verileceği de belirtildi. UEFA’nın açıklamasına göre başvuru yapacak ülkeler toplamda belirlenen kapasitelerde 10 stat göstermek zorunda.

 - Minimum 60.000 net oturma kapasiteli 1 stat

 - Minimum 50.000 net oturma kapasiteli 1 tercihen 2 stat

 - Minimum 40.000 net oturma kapasiteli 4 stat

 - Minimum 30.000 net oturma kapasiteli 3 stat

Başvuru takvimi ise şu şekilde açıklandı:

- 23 Mart  2022  - Şampiyonayı düzenleme isteğinin bildirilmesi.

- 30 Mart  2022  - Adaylık koşullarının ilgili federasyonlara bildirilmesi.

-  5 Nisan 2022  - Resmi adayların UEFA tarafından açıklanması.

- 12 Nisan 2023 -  Nihai başvuru dosyasının teslimi.

- Eylül  2023 - UEFA EURO 2028 ev sahibi veya sahiplerinin açıklanması.

2'DEN FAZLA DÜZENLEYİCİ ÜLKE OLURSA NE OLACAK?

UEFA açıklamanın son bölümünde ise 1 veya 2 ev sahibinin şimdiye kadar olduğu gibi turnuvaya eleme maçı oynamadan katılımının sağlanacağı ancak 2’den fazla düzenleyici ülke olması durumunda bu garantinin verilemeyeceğini ve şampiyona elemelerinin yazılacak statüsü ile birlikte durumun açıklığa kavuşturulacağı belirtti.

UEFA 2028 Avrupa Şampiyonası için takvimini belirlerken diğer yandan FIFA’nın iki yılda bir Dünya Kupası projesinin resmi olarak hayata geçmesi halinde FIFA ve UEFA bir kez daha karşı karşıya gelecek. Çünkü FIFA’nın projesine göre 2026 Dünya Kupası’nın hemen ardından 2028’de de bir Dünya Kupası düzenlenmesi öngörülüyor.

FIFA Gelişim Direktörü Arsene Wenger tarafından önerilen projede çift rakamlı yıllarda Dünya Kupası tek rakamlı yıllarda ise konfederasyonların kendi kupalarının düzenlenmesi teklif ediliyor. Başta UEFA ve CONMEBOL Konfederasyonları olmak üzere projeye büyük tepkiler var.
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