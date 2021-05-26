Samanyolu Haber /Spor / UEFA'dan Barcelona, Juventus ve Real Madrid ile ilgili yeni karar /26 Mayıs 2021 00:51

UEFA'dan Barcelona, Juventus ve Real Madrid ile ilgili yeni karar

Avrupa Süper Ligi projesinde yer alan ve söz konusu projede yer alan kulüpler gibi yeni organizasyon planlarını reddetmeyen Barcelona, Juventus ve Real Madrid kulüpleri hakkında UEFA tarafından disiplin işlemi başlatıldığı belirtildi.

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BBC Türkçe'de yer alan habere göre UEFA, Avrupa Süper Ligi projesindeki rolleri nedeniyle Barcelona, Juventus ve Real Madrid kulüpleri hakkında disiplin işlemi başlattı.

Bu kulüpler, daha sonra çöken projenin 12 'kurucu' üyesi arasındaydı.

Diğer 9 kulüp daha sonra planları reddederken, Barcelona, Juventus ve Real Madrid bunu yapmayı reddetti.

UEFA üç kulübe karşı soruşturmanın, "potansiyel UEFA kuralları ihlali" gerekçesiyle başlatıldığını bildirdi.

Yapılan yazılı açıklamada "UEFA etik ve disiplin müfettişlerinin sözde 'Süper Lig' projesi konusunda yaptığı araştırmanın ardından, Real Madrid, Barcelona ve Juventus'a potansiyel UEFA kuralları ihlali gerekçesiyle disiplin işlemi başlatıldı" denildi.

Avrupa Süper Ligi projesine katılan diğer kulüpler Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Tottenham Hotspur, AC Milan, Inter Milan ve Atletico Madrid, katılımları nedeniyle UEFA tarafından cezalandırılmıştı.

Bu dokuz kulüp, iyi niyet göstergesi olarak Avrupa genelinde, amatör futbola harcanması için toplam 15 milyon euro ödeme yapmayı kabul etti.

Bu kulüpler ayrıca, UEFA müsabakaları gelirlerinin yüzde 5'ini bir yıl boyunca alamayacak ve bu para yeniden dağıtılacak.

Kulüpler ayrıca UEFA ve turnuvalarına bağlı kalmayı taahhüt etmiş ve gelecekte onay verilmeyen bir turnuvaya katılırlarsa kulüp başına 100 milyon euro ceza ödemeyi kabul etmişti. Anlaşmanın başka bir maddesini ihlal ederlerse de bu paranın yarısı ceza ödeyecekler.

Avrupa Süper Ligi'nin başkanı olarak atanan Real Madrid Başkanı Florentino Perez ise geçtiğimiz günlerde, projeye katılan 12 kulübün "bağlayıcı sözleşmeleri" olduğunu ve "ayrılamayacaklarını" söylemişti.
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