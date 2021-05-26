Samanyolu Haber /Gündem / Saymaz: Soylu soruları aldı ama bildiğini okudu /26 Mayıs 2021 08:54

Saymaz: Soylu soruları aldı ama bildiğini okudu

Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz, pazartesi HaberTürk TV'deki canlı yayınına ilişkin olarak, "Soylu, Süleyman Demirel taktiği izledi. Soruları aldı. Fakat bildiğini okudu. Bu yüzden kimi soruları tekrar tekrar yöneltmek zorunda kaldık" dedi.

SHABER3.COM

Tüm Türkiye'nin bu yayına kilitlendiğini söyleyen Saymaz, "Sanki boks maçına çıkıyorduk. Kimileri Soylu'ya, kimileri de bizim üzerimize bahis oynuyordu. Sanki mahkeme kuracak ve Soylu'yu mahkum edecektik. Doğrusu bu, yargıdan umudunu kesmiş bir ülkenin adalet beklentisinin tezahürüydü. Oysaki gazetecilerin görevi, halkı bilgilendirmektir. Siyasiler gazetecilerin hasmı ya da rakibi değildir. Yalnızca muhatabıdırlar" ifadesini kullandı. 

Saymaz, Soylu'nun yayında söylediklerini de değerlendirirken,"Soylu, bu vesile ile Erdoğan'a bağlılığını ilan ederken, parti içi hesaplaşmasını açık bir alana taşıdı. Mehmet ve Tolga Ağar'a açıkça meydan okudu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ü itham etti, eski İçişleri Bakanları Efkan Ala'nın dönemini yargıladı ve Muammer Güler'in oğlunun para sayma makinesini hatırlattı" yorumunu yaptı. 

Program için 20 soru hazırladığını belirten Saymaz, Soylu'ya yönelttiği şu sorulara yanıt verilmediğini hatırlattı:

 Peker, Külünk'ün ile ilgili işlem yapıldı mı?

 Hürriyet baskınını Peker'den ‘rica' eden AK Partili vekil kim?

 Peker'in 10 bin dolar verdiği siyasetçi kim?

 Peker'in AK Parti'ye destek mitinglerine neden hiç karşı çıkılmadı?

 Peker, polis korumasını yurt dışına götürdü mü?

Kolombiya'da yakalanan 4.9 tonluk kokainin Türkiye ayağındaki Suriyeli şirket bağlantısı ne?

 Dokunulmazlığı sürerken Soylu'yu savcılık nasıl soruşturacak?

 Levent Gültekin ve Selçuk Özdağ'ın da aralarında olduğu saldırı zinciri neden engellenmedi?
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Saymaz: Soylu soruları aldı ama bildiğini okudu Sonraki Haber >>

Belediye personelinden skandal video

Belediye personelinden skandal video

Süleyman Soylu’dan bir soruya iki farklı cevap

Süleyman Soylu’dan bir soruya iki farklı cevap

Halil Falyalı'nın küçük oğlunun otomobil koleksiyonu dudak uçuklattı

Halil Falyalı'nın küçük oğlunun otomobil koleksiyonu dudak uçuklattı

17-25 efsanesi Binali Yıldırım uyarlamasıyla döndü

17-25 efsanesi Binali Yıldırım uyarlamasıyla döndü

Cezaevinde yazdığı şiir: Kendi sessinden

Cezaevinde yazdığı şiir: Kendi sessinden

Kutlu Adalı ve Uğur Mumcu Cinayetleri

Kutlu Adalı ve Uğur Mumcu Cinayetleri

Yeni uyuşturucu güzergahını anlattı

Yeni uyuşturucu güzergahını anlattı

Sedat Peker'den 7. video

Sedat Peker'den 7. video

Filmleri aratmayan hırsız-polis kovalamacası

Filmleri aratmayan hırsız-polis kovalamacası

Dikkat çeken Beştepe iddiası: Ağar ve Perinçek'in ofisi var

Dikkat çeken Beştepe iddiası: Ağar ve Perinçek'in ofisi var
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:22:54