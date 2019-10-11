Samanyolu Haber /Politika / Ufuk Uras'tan 'Saadet Partisi' açıklaması /11 Ekim 2019 21:58

Ufuk Uras'tan 'Saadet Partisi' açıklaması

31 Mart yerel seçimleri nde kullandığı oy hakkında açıklamalarda bulunan Ufuk Uras, Ahmet Davutoğlu'nun kuracağı iddia edilen partiye katılıp katılmayacağı konusuyla ilgili de bir açıklama yaptı.

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TV5'te bir programa çağrılan Ufuk Uras, Saadet Partisi'ne oy vermiş olmasıyla ilgili kamuoyuna yansıyan açıklaması hakkında konuştu.

'OYUMU SAADET VE CHP ARASINDA DAĞITTIM'

Uras 31 Mart'ta kullandığı oy hakkında konuşurken  "Bu seçimlerde de eğer adaylar yerellerden belirlenmezse hiçbir partiye oy vermeyeceğim kardeşim dedim. Fakat sonra bir baktım hiçbir partinin adayı yerellerden belirlenmiyor. Bu sefer hiçbir partiye oy vermediğinizde iktidara yaracağı için oyumu Saadet Partisi ve CHP arasında dağıttım" dedi.

AKP'den ayrılan eski başbakan Ahmet Davutoğlu'nun kuracağı yeni partiye katıldığı iddia edilen Uras, bu konuda da "öyle bir şey olsa ben söylerdim" diye konuştu. 
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