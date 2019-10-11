Ufuk Uras'tan 'Saadet Partisi' açıklaması

TV5'te bir programa çağrılan Ufuk Uras, Saadet Partisi'ne oy vermiş olmasıyla ilgili kamuoyuna yansıyan açıklaması hakkında konuştu.





'OYUMU SAADET VE CHP ARASINDA DAĞITTIM'





Uras 31 Mart'ta kullandığı oy hakkında konuşurken "Bu seçimlerde de eğer adaylar yerellerden belirlenmezse hiçbir partiye oy vermeyeceğim kardeşim dedim. Fakat sonra bir baktım hiçbir partinin adayı yerellerden belirlenmiyor. Bu sefer hiçbir partiye oy vermediğinizde iktidara yaracağı için oyumu Saadet Partisi ve CHP arasında dağıttım" dedi.





AKP'den ayrılan eski başbakan Ahmet Davutoğlu'nun kuracağı yeni partiye katıldığı iddia edilen Uras, bu konuda da "öyle bir şey olsa ben söylerdim" diye konuştu.