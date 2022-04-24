Uğur Dündar'dan 'Trabzonspor' tepkisi

PENALTI TEKRARLANDI





PENALTI POZİSYONUNA UĞUR DÜNDAR'DAN TEPKİ GELDİ





Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Adana Demirspor deplasmanına konuk oldu. Karşılaşmadan 3-1'lik beraberlikle ayrılan bordo-mavililerin kazandığı penaltı sosyal medyada ve kamuoyunda tepkiyle karşılandı.Maçın 2. dakikasında Trabzonspor Abdülkadir Ömür ile penaltı vuruşundan yararlanamadı. Ancak rakip futbolcuların ceza sahasına erken girdikleri tespit edilince penaltı tekrarlandı ve bu kez Bruno Peres pentlaıyı gole çevirdi.Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanlığına seçilen gazeteci Uğur Dündar, kişisel sosyal medya hesabından, maça dair bir paylaşımda bulundu.Dündar paylaşımında, "O penaltı pozisyonu bin hakeme seyrettirilse 998'i 'hayır, penaltı değil' der. 'Penaltıdır' diyecek iki kişi VAR! Birisi VAR hakemi Özgür Yankaya diğeri ise Yaşar Kemal Uğurlu!" ifadelerine yer verdi.