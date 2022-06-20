Ukrayna’da Rus müziği yasağı

Ukrayna'da pazar günü milletvekilleri tarafından onaylanan yasa tasarısına göre bazı Rus müziklerinin televizyonda, radyoda, okullarda, toplu taşıma araçlarında, otellerde, restoranlarda, sinemalarda ve diğer kamusal alanlarda çalınması veya icra edilmesi yasaklanacak.





Yasak, tüm Rus müziği için geçerli olmayacak, daha ziyade 1991'den sonra Rus vatandaşı olanlar tarafından bestlenen veya icra edilen müziklerle ilgili olacak.





Rusya'nın Ukrayna'daki savaşını kınayan sanatçılar ise yasaktan muafiyet için başvurabilecek. Rusya ve Beyaz Rusya'dan kitap ithalatı da mevzuata göre yasaklanacak.





Müziği etkileyen yasaya paralel olarak, Rus vatandaşları tarafından yazılan kitapların basılması ve dağıtılması da yasaklanacak ancak bu Ukrayna'da halihazırda basılmış kitaplar için geçerli olmayacak.