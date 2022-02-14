Samanyolu Haber /Dünya / Ukrayna’dan sürpriz NATO çıkışı /14 Şubat 2022 11:28

Ukrayna’dan sürpriz NATO çıkışı

Ukrayna, Rusya ile olası bir savaştan kaçınmak için NATO üyeliği sürecini rafa kaldırabileceğinin sinyalini verdi. BBC’ye konuşan Kiev’in Londra Büyükelçisi Vadym Prystaiko, 'Rusya'yla savaştan kaçınmak için NATO üyeliği girişiminden vazgeçebileceklerini' belirtti.

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ABD ve İngiltere başta olmak üzere Batı ülkeleriyle Moskova’yı karşı karşıya getiren Ukrayna-Rusya gerilimi sürerken, Kiev hattından dikkat çeken bir çıkış yapıldı.

BBC’ye konuşan Ukrayna'nın İngiltere Büyükelçisi Vadym Prystaiko, “Rusya ile savaştan kaçınmak için NATO üyeliği girişiminden vazgeçebileceklerini” dile getirdi.

Prystaiko,'NATO üyeliğine dair pozisyonlarını değiştirip değiştirmeyeceklerine ilişkin soruya verdiği yanıtta, Ukrayna'nın NATO'ya katılma hedefinde 'esneklik' göstermeye istekli olduğunu kaydetti. Prystaiko, “Özellikle de bu şekilde tehdit ediliyorsak, bu şekilde şantaja maruz kalıyorsak ve buna itilirsek...” ifadelerini kullandı.

Ukrayna’nın potansiyel NATO üyeliği, Rusya ile Batı ülkeleri arasındaki önemli sorun başlıklarından biri. Moskova, NATO’nun komşusu olan Ukrayna’yı içine alarak genişlemesini ‘kırmızı çizgi’ olarak kabul ediyor. İttifakın sınırlarına füze yerleştirmesini istemeyen Rusya, ABD ve NATO'dan Ukrayna'nın NATO üyesi olmayacağına dair garanti de içeren bir dizi güvenlik talebinde bulunmuştu.

Batılı ülkeler ise Rusya’nın Ukrayna’yı işgal edebileceğini iddia ediyor.
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