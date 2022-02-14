Falyalı cinayetinde 'içerideki' köstebek kim?

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Falyalı cinayetinde köstebek izleri





Halil Falyalı suikastında saldırganların Falyalı’nın çok yakınındaki kişi ya da kişilerden anlık bilgi aldığı tahmin ediliyor. Geçmişte güvenlik müdürü olarak çalışan Falyalı zırhlı araca binmeyerek hayati bir hata yaptı. Acaba KKTC seçimlerinden sonra kendisini güvende mi hissetmişti? Seçimden sonra Falyalı’ya Ankara’dan teşekkür telefonları geldiği de iddia ediliyor.



Halil Falyalı suikastı ile ilgili soruşturmada KKTC ve Türkiye’deki güvenlik güçleri soruşturmayı Söylemez Kardeşler Çetesi üzerinde yoğunlaştırdı. Cinayetten bir gün sonra Mustafa Söylemez ve iki adamı gözaltına alınmıştı. Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş’ın öldürülmesiyle ilgili dün üç kişi daha gözaltına alındı. Bu üç kişinin arasında Mustafa Söylemez’in kardeşi Faysal Söylemez de var. Ayrıca KKTC’de yapılan bir baskınla iki kişinin yakalandığı duyuruldu. Baskın yapılan evde bulunan tabancanın saldırıda kullanılıp kullanılmadığı balistik inceleme sonucunda belli olacak. Toplam gözaltı sayısı 12’ye çıktı.



KKTC polisi dün Girne Çatalköy’de suikastın düzenlendiği yerin 1 kilometre uzağındaki bir dere yatağında iki kalaşnikof tüfek, bu tüfeklere ait 4 şarjör, 39 mermi, bir tane tabanca ve tabancaya ait şarjör ile 13 mermi buldu. Bu silahları saldırıda kullanıldığı belirlendi.



Sözcü Gazetesi’nden Saygı Öztürk haberine göre; Mustafa Söylemez ile KKTC’de gözaltına alınan Ömer Tunç’un cinayet günü bir otele girerken görüntüleri tespit edildi. Mustafa Söylemez’in KKTC’den saat 04.00’te kalkan uçakla İstanbul’a geldiği de iddia ediliyor. Ömer Tunç ise sabaha karşı bir casinodayken yakalandı. Sivil polisleri fark edince kaçmaya çalıştığı öne sürülüyor.



AVUKATLAR: HUKUK EĞİTİMİ ALIYORDU



Mustafa Söylemez’in ifadesinde bahis işi için KKTC’ye gittiğini, sosyal medyadan saldırıyı öğrendiğini, olayla hiçbir ilgisinin olmadığını söylediği iddia ediliyor. Avukatları ise KKTC’de bir kişinin verdiği ifadeler nedeniyle Mustafa Söylemez’in gözaltına alındığını, hiçbir delil olmadan cinayetin üzerine yıkılmak istendiğini savunuyor. Mustafa Söylemez’in KKTC’deki bir üniversitede hukuk eğitimi alması nedeniyle adada bağlarının olduğunu ifade ediyorlar. Halil Falyalı’nın yasa dışı bahis ve uyuşturucu kaçakçılığı suçlamalarıyla gündeme geldiğini anımsatan avukatlar, Söylemez ailesinin daha önce bu suçlarla hiç anılmadığını söylüyor.



MEHMET SENA SÖYLEMEZ HAPİSTE



Söylemez Kardeşler, Muşlu, kalabalık bir aşiretin mensubu. Aşiretin geçmişinde çok sayıda şeyh var ve seyyid olduklarını, Hazreti Hüseyin’in soyundan geldiklerini söylüyorlar.



Geçmişteki iddianamelerde Söylemez Kardeşler Çetesi’nin üç lideri olarak yer alan kardeşlerden ikisi şimdi gözaltında: Mustafa Söylemez ve Faysal Söylemez. Diğer kardeş, 1964 doğumlu Mehmet Sena Söylemez ise yaklaşık bir yıldır cezaevinde. Mehmet Sena Söylemez, 2000’li yılların başından kalan bir hapis cezası nedeniyle aranırken bir yol kontrolünde sahte kimlikle gözaltına alınmış. Götürüldüğü karakolda deneyimli bir polis memuru Mehmet Sena Söylemez’i tanımış ve cezaevine konulmuş. Avukatları Mehmet Sena Söylemez’in af kapsamına giren bir ceza nedeniyle haksız şekilde hapsedildiğini savunarak itiraz dilekçeleri veriyor.



GATA MEZUNU DOKTOR



Mehmet Sena Söylemez’in Türkiye’deki yeraltı dünyasının en ilginç karakteri olduğu söylenebilir. GATA mensubu askeri bir doktor. Yeraltında kısaca ‘Doktor’ diye anılıyor, 4 dil biliyor. Cezaevindeyken hukuk fakültesini de bitirmiş. Cezaevindeki vaktinin çoğunu kitap okuyarak geçiriyor.



Mustafa Söylemez eski bir komiser, dün gözaltına alınan Faysal Söylemez ise malulen emekli hava astsubay. Bu nedenle onlara ‘Üniformalı Çete’ denildi. 1990’larda onlara yönelik operasyonlarda da çok sayıda asker ve polis gözaltına alınmıştı.



Söylemez Kardeşler Çetesi geçmişte, adam kaçırma, cinayet, alıkoyma, tehdit gibi çok sayıda suçlamayla gündeme geldi. Kaçırdıkları iddia edilen bazı kişiler halen kayıp.



Onlar için tüm işleri değiştiren ise Bucak aşiretiyle çatışmaları oldu.

