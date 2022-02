Ağır hasta tutuklular bile tahliye edilmiyor; düpedüz cinayet!

72 yaşındaki Bekir Bayram 4 yıldır tutuklu. Kalbine stent takıldı. Cezaevinde 45 kilo zayıfladı. Yürüyemez hale geldi ama tahliye edilmiyor.









Halil Karakoç da Nusret Muğla ile birlikte tutuklanmıştı. 82 yaşında. Onun da ağır hastalıkları var. O da tahliye edilmiyor.









Yusuf Pekmezci’nun durumu ağırlaştı. Hastaneye kaldırıldı. 40 gündür yoğun bakımda. Onun tahliye talepleri de reddediliyor.

















25 yıldır tutuklu olan Mehmet Emin Özkan, yürüyemez hale geldi. Buna rağmen tahliye edilmiyor.





Manisa’nın hayırsever işadamlarından 85 yaşındaki Nusret Muğla’nın cezaevinde ölümü Türkiye’de yaşanan hukuksuzlukları bir kez daha gözler önüne serdi. Aldulhamit Gül’ün Adalet Bakanı olduğu dönemde zirveye çıkan hukuksuzluklar, Bekir Bozdağ döneminde de kaldığı yerden devam ediyor. Hamile ya da bebekli anneler kanunun aksi emrine rağmen tutuklanıyor, ağır hasta ve 70-80 yaşını aşmış insanlar tahliye edilmiyor.Kalp ve tansiyon gibi ağır hastalıkları bulunan 85 yaşındaki Nusret Muğla, cezaevinde ölen ilk tutuklu değildi. Öyle görünüyor ki son da olmayacak! Cezaevinde Nusret Muğla gibi onlarca ağır hasta var ve tahliye talepleri reddediliyor.Yargıtay’ın cezasını onamasının ardından geçtiğimiz yıl ocak ayında ikinci kez tutuklanan Manisalı hayırsever 85 yaşındaki Nusret Muğla, cezaevine gönderilmeden hemen önce yaptığı açıklamada, “O’ndan gelen her şeye razıyız.” demişti. Cemaat soruşturmaları kapsamında yasal bir bankaya para yatırdığı ve yine yasal bir derneğe üye olduğu gerekçesiyle 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan Nusret Muğla’nın kalp, tansiyon, böbrek ve beyinde denge bozukluğu gibi çok ciddi sağlık sorunları vardı. Günde 14 ilaç kullanıyordu.CEZAEVİNDEYKEN ANJİYO OLMUŞTUTutuklandı. Cezaevindeyken rahatsızlandı, anjiyo oldu. 7 ay tutuklu kaldıktan sonra sağlık sorunları sebebiyle tahliye edilmişti. Yargıtay tarafından cezası onandığı için geçtiğimiz yıl ocak ayında ikinci kez tutuklanıp Manisa T Tipi Cezaevine konuldu. Cezaevinde kişisel ihtiyaçlarını bile gideremiyordu. Sağlık sorunları nedeniyle yaptığı tahliye başvuruları reddedildi.Sosyal medyada Nusret Muğla’nın tahliyesi için kampanyalar düzenlendi. Ömer Faruk Gergerlioğlu ve Sezgin Tanrıkulu gibi insan hakları savunucuları Muğla’nın acilen tahliye edilmesi gerektiğini söyledi. Ancak iktidar temsilcilerinin umurunda olmadı. Karantina koğuşunda koronavirüse yakalanan Nusret Muğla, cezaevinde can verdi.TANRIKULU: BU ÖLÜMLERDEN ADALET BAKANLIĞI SORUMLUCHP’li Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Nusret Muğla’nın ölümü üzerine yaptığı paylaşımda, Adalet Bakanlığı’nı etiketleyerek, “Vicdansızsınız ve bu ölümlerden siz mesulsünüz!” yazdı.İnsan hakları savunucusu ve HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu ise Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a tepkiliydi: “Kaç defa hasta, yaşlı mahpusları cezaevinde tutmayın dedik, kaç defa! Bunlar normal ölüm mü cinayet mi? Ağır hastayı umursamadan cezaevinde tut, ölünce de “takdir i ilahi” de!!!”Deva Partili hukukçu Mustafa Yeneroğlu da “Yaşına ve hastalıklarına rağmen bir insanı cezaevinde tutarak ölümüne sebep olmak hangi vicdana sığar?” ifadelerini kullandı.Nusret Muğla, yasal bir bankaya para yatırdığı, legal bir derneğe üye olduğu ve yoksul öğrencilere burs verdiği için gözaltına alındı, tutuklandı. Söz konusu eylemlerin hiç birinin ceza hukukunda bir karşılığı yok. Soruşturma savcısı suç uydurdu, tutuklayan hakim kanunları eğip büktü ve bir insanın özgürlüğünü elinden aldı.Adalet Bakanlığı ve cezaevi yönetimleri tutukluların sağlığından sorumlu. Muğla, ‘ağır hasta’ olmasına rağmen gerekli tedavileri yaptırılmadı. 85 yaşındaki ağır hasta insan, buz gibi havada soğuk koğuşlarda tutuldu. Tahliye taleplerini reddeden hakim, ‘yaşam hakkını’ yok saydı. Kısaca, yukarıdaki zincirde yer alan herkes bu cinayetin doğrudan ya da dolaylı olarak faili.Nusret Muğla, cezaevinde hayatını kaybeden ilk hasta tutuklu değil. Görünen o ki son da olmayacak. Türkiye’deki cezaevlerinde 605’i ağır, 1.605 hasta tutuklu var. Alaaddin Kaya, Hatice Öğüt, Mehmet Emin Özkan, Bekir Bayram, Halil Karakoç, İlhan İşbilen, Ali Ünal, Yusuf Pekmezci, Kutbettin Gülen, Gürbüz Dönmez ve Hakan Kanat bunlardan bazıları.83 yaşındaki Yusuf Pekmezci 40 gündür yoğun bakımda. İleri derecede Alzheimer hastası. Uyku apnesi sorunu var. Ancak buna rağmen tahliye edilmiyor.Denizli Cezaevi’nde rehin tutulan 72 yaşındaki Kutbettin Gülen’in sağlık durumunun kötüleşti. Fethullah Gülen’in kardeşi olduğu gerekçesiyle 6 yıl önce tutuklanan Kutbettin Gülen, yakınlarının ifadesine göre yürümekte bile zorlanıyor. Ciddi böbrek ve kalp rahatsızlıkları bulunan Gülen’in yüksek tansiyon sorunu da var.Ispartalı Bekir Bayram 72 yaşında. Cezaevinde bayıldı. Kalbine stent takıldı. 4 yıldır tutuklu. 45 kilo zayıfladı. Görüşlere tekerlekli sandalyeyle geliyor. Ancak tahliye edilmiyor.Eski HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk, 2016 yılından beri Kocaeli Kandıra F Tipi Cezaevi’nde tutuklu. Ciddi sağlık sorunları var. Hafıza kaybı yaşıyor. Tahliye talepleri her seferinde geri çevriliyor.83 yaşındaki Mehmet Emin Özkan’ın kronik kalp rahatsızlığı, yüksek tansiyon, zehirli guatr gibi hastalıkları bulunuyor. 25 yıldır tutuklu. Adli Tıp Kurumu, ayakta bile duramayan Özkan’a ‘cezaevinde kalabilir’ raporu verdiği için hâlâ tutuklu.28 Şubat davasında müebbet hapis cezası alan generallerden Çetin Doğan ve Çevir Bir geçtiğimiz yıl Ağustos ayında tutuklandı. Balyoz darbe planının mimarı Çetin Doğan 82, 28 Şubat’ın önemli ismi Çevik Bir 83 yaşında ve avukatlarının açıklamasına göre yaşlarına bağlı ciddi sağlık sorunları var. Onlar da tahliye edilmiyor.