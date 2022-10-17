Samanyolu Haber /Gündem / Ukrayna Hükümeti: "Rusya Kiev’e kamikaze İHA’larıyla saldırdı" /17 Ekim 2022 14:59

Ukrayna Hükümeti: "Rusya Kiev’e kamikaze İHA’larıyla saldırdı"

Ukrayna hükümeti, Rusya'nın başkent Kiev’e bu sabah kamikaze insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırdığını bildirdi.

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Kiev bu sabah en az dört patlamayla sarsıldı. Ukrayna Cumhurbaşkanı’nın danışmanı Andriy Yermak, “saldırıların Rusya’nın gönderdiği kamikaze İHA’larıyla düzenlendiğini” kaydetti.

Yermak, "Saldrılar, Rusya’nın çaresizliğini gösteriyor" dedi. Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitsço da, saldırılar sonucu Kiev’in merkezindeki Şevçenkivskiy bölgesindeki konutların hasar gördüğünü söyledi.

"Kurtarma ekipleri olay yerinde" diyen Klitsço, bir diğer binada da yangın çıktığını sözlerine ekledi. Saldırılarda hayatını kaybeden veya yaralananlar olup olmadığı konusunda henüz bir açıklama yapılmadı.

Rusya geçen hafta başında da başkent Kiev ve birçok Ukrayna şehrini hedef almıştı. Rusya 19 kişinin hayatını kaybettiği hava saldırılarını, Kırım’ı Rusya’ya bağlayan köprüdeki patlamaya misilleme olarak düzenlendiğini açıklamıştı.

Donbas bölgesindeki çatışmalar arttı

Bu arada haftasonu boyunca Rusya’nın yasadışı olarak ilhak ettiği Donetsk ve Luhansk bölgelerinde şiddetli çatışmalar yaşandı.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, dün gece yaptığı konuşmada, "Donbas'taki en önemli sıcak noktalar Soledar ve Bakmut. Buralarda çok ağır çatışmalar yaşanıyor” dedi.

Rusya Savunma Bakanlığı ise dün yaptığı açıklamada, güçlerinin Ukrayna birliklerinin Donetsk, Herson ve Mykolaiv bölgelerinde ilerleme çabalarını püskürttüğünü ileri sürdü. Rusya ayrıca Ukrayna'daki askeri ve enerji hedeflerine yönelik hava saldırılarına devam ettiğini kaydetti.
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