



Kiev bu sabah en az dört patlamayla sarsıldı. Ukrayna Cumhurbaşkanı’nın danışmanı Andriy Yermak, “saldırıların Rusya’nın gönderdiği kamikaze İHA’larıyla düzenlendiğini” kaydetti.





Yermak, "Saldrılar, Rusya’nın çaresizliğini gösteriyor" dedi. Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitsço da, saldırılar sonucu Kiev’in merkezindeki Şevçenkivskiy bölgesindeki konutların hasar gördüğünü söyledi.





"Kurtarma ekipleri olay yerinde" diyen Klitsço, bir diğer binada da yangın çıktığını sözlerine ekledi. Saldırılarda hayatını kaybeden veya yaralananlar olup olmadığı konusunda henüz bir açıklama yapılmadı.





Rusya geçen hafta başında da başkent Kiev ve birçok Ukrayna şehrini hedef almıştı. Rusya 19 kişinin hayatını kaybettiği hava saldırılarını, Kırım’ı Rusya’ya bağlayan köprüdeki patlamaya misilleme olarak düzenlendiğini açıklamıştı.



