Samanyolu Haber /Dünya / Ukrayna İHA saldırısı Moskova’ya ulaştı /30 Mayıs 2023 11:05

Ukrayna İHA saldırısı Moskova’ya ulaştı

Rusya'nın başkentine drone saldırısı düzenlendiği duyuruldu, bazı binaların hasar gördüğü ifade edildi

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM-MOSKOVA 

Rusya Savunma Bakanlığı, bu sabah saatlerinde Ukrayna'nın Moskova'nın kenar semtlerine insansız hava aracı saldırısı başlattığını bildirdi.

Sosyal medya görüntülerinde saldırıların uçak tipi insansız hava aracıyla yapıldığı ve savunma sistemlerinin vurduğu gözüküyor. 

Moskova bölgesinde Pantsir-S uçaksavar füzesi ve top sistemi tarafından 5 insansız hava aracı düşürüldü. Üç İHA ise elektronik harp ile etkisiz hale getirildi. Savunma Bakanlığı'na göre, 3 İHA, kontrolü kaybetti ve amaçlanan hedeflerinden saparak çevreye düştü.

Daha önce, Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, kentteki çok sayıda konut binasının drone patlamaları nedeniyle hasar gördüğünü bildirdirmişti.

Moskova Bölge Valisi Andrey Vorobyov, hava savunma sistemlerinin çalışması nedeniyle Moskova bölgesi sakinlerinin bu sabah patlama seslerini duyabileceği uyarısında bulundu ve halkı sakin olmaya çağırdı. Vali, Telegram mesajında "Bu sabah, Moskova bölgesinin bazı bölgelerinde yaşayanlar patlama seslerini duydular. Bu bizim hava savunma sistemimizdir. Moskova'ya yaklaşan birkaç insansız hava aracı düşürüldü" dedi. 

RIA Novosti'ye göre, insansız hava araçlarının Moskova'da merkez caddelerinden Profsoyuznaya’ya diğeri Yeni Moskova'daki Atlasova Caddesi'nde iki konut binasına çarptığını, ancak yaralı olmadığını bildirdi.
Ajansın kaynağı, "İHA, Profsoyuznaya Caddesi 98 numaradaki bir apartmanın üst katlarına çarptı. Evin cephesi zarar gördü ve camları kırıldı. Yaralı ya da can kaybı yok" dedi. 

Benzer bir saldırının Novomoskovsk bölgesindeki Atlasova Caddesi'ndeki 24 katlı bir konut binasında da meydana geldiğini belirtti. Öte yandan Shot adlı önde gelen Telegram haber kanalı, hava savunma sistemlerinin başkentin Barviha bölgesi üzerinde aktif olarak çalıştığını, patlamalar duyulduğunu yazdı. Shot ayrıca, Rublyovka bölgesi üzerinde bir drone'un vurulma anının görüntülerini paylaştı.
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