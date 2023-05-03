Samanyolu Haber /Dünya / Ukrayna işgali, Rusya'nın nüfus krizini daha da derinleştirdi /03 Mayıs 2023 07:50

Ukrayna işgali, Rusya'nın nüfus krizini daha da derinleştirdi

Çalışma çağındaki nüfusu azalan ülkede savaş nedeniyle yüzbinlerce erkeğin seferberlik emriyle silah altına alınması ve eğitimli çalışanların ülkeyi terketmesi iş gücü piyasasındaki dengeleri daha da bozdu

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Ukrayna savaşı Rusya'nın uzun süredir başa çıkmakta zorlandığı nüfus krizini daha da zorlaştrdı.

Çalışma çağındaki nüfusu azalan ülkede savaş nedeniyle yüzbinlerece erkeğin seferberlik emriyle silah altına alınması ve eğitimli çalışanların ülkeyi terketmesi iş gücü piyasasındaki dengeleri daha da bozdu.

Geçmişte Rusya'nın resmi istatistik ajansı Rosstat'ta çalışan nüfus bilimci Aleksey Rakşa Rusya'da işçi sıkıntısı  olduğunu belirtti. AFP'ye konuşan Rakşa "Bu eski bir sorun ama seferberlik ve ülkeden kaçanlarla daha kötü hale geldi," ifadelerini kullandı.

Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından ekonomik zorluklar ve ülkenin geleceğinin belirsizliği nedeniyle Rusya'da doğum oranları çok düşmüştü. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin varoluşsal kriz olarak görüddğü bu sorunu çözmek için aileleri çocuk sahibi olaya teşvik etti. Bu kapsamda ikinci ve sonrasındaki her çocuk için para desteği başlattı.

Moskova Devlet Üniversitesi'nden Natalya Zubareviç "askeri operasyondaki" kayıpların tam olarak ne kadar olduğunu bilmediklerii ama 300 bin kişinin silah altına alınarak iş gücü piyasasından çekildiğini belirtti.

Nüfus bilimci İgor Yefremov da savaşın Covid-19 salgınınına rdından gelmesinin da Rusya'yı kötü etkilediğini belirtti. Covid-19 nedeniyle resmi ölüm sayısı 400 bin olarak açıklansa da gerçek rakamın bunun çok üzerinde olduğu tahmin ediliyor.

Geçen ay Ekonomi Yüksek Okulu tarafından yapılan bir çalışmaya göre Rusya'nın nüfustaki azalmayı durdurmak için bu yüzyılın sonuna kadar her yıl 390 bin ila 1,1 milyon arasında göçmen alması gerekiyor.  

Fakat özellikle yüksek eğitim gerektiren sektörlerdeki açığın kapatılması mümkün görünmüyor. Rakşa'ya göre Ukrayna savaşı kalifiye çalışanların iki büyük dalgada ülkeden ayrılmasına yol açtı. Rakşa'nın tahminlerine göre 150 bin kişi işgalden hemen sonra 2022 yılının şubat ve mart aylarında ülkeyi terk etti. Eylül ayında seferberlik ilanından sonra ise yarım milyon kişi daha ülkeden ayrıldı.

Yeni yürürlüğe giren bir kanun sefer emrinden kaçanlara yaptırım uygulanmasına izin veriyor. Bu nedenle ülkeden ayrılanların kalıcı olarak geri dönmeme ihtimali yükseldiyor. Fakat Zubareviç'e göre ayrılanların yüzde 60'tan fazlası hala Rus şirketler için uzaktan çalışıyor ve bunların bazıları geri dönecek.
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