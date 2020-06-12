Samanyolu Haber /Dünya / Ukrayna kapıları itibaren açıyor /12 Haziran 2020 20:00

Ukrayna kapıları itibaren açıyor

Ukrayna Bakanlar Kurulu, sınırların açılması ve yabancı ülke vatandaşlarının Ukrayna’ya girişine izin verilmesini kabul etti. Ukrayna'da, sınırların açılması ve yabancı ülke vatandaşlarının ülkeye girişine izin verilmesini onayladı.

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Ukrayna Altyapı Bakanı Vladislav Krikli, yaptığı açıklamada, Bakanlar Kurulu’nun bugün yaptığı olağanüstü toplantıda, karayolu sınır kapılarının ve havaalanlarındaki giriş noktalarının açılması yönünde karar alındığını bildirdi.

Bakan, söz konusu kararın,Ukrayna’da 15 Haziran’dan itibaren hava sahasının yabancı ülkelerle uçuşlara açılacak olmasıyla da bağlantılı olduğunu ifade etti.

 Ukraynalı Bakan, diğer taraftan, Ukrayna’ya girecek yabancı ülke vatandaşlarının, korona virüs vakalarının çok yaygın olduğu ülkelere mensup olmaması veya bu ülkelerde son 14 gün boyunca bulunmamış olmaları gerektiğini kaydetti.

Ukrayna, korona virüsle mücadele kapsamında, 16 Mart’tan itibaren yabancı ülke vatandaşlarına girişi yasaklamış, 17 Mart’tan itibaren ise, havaalanlarını kapatmıştı. 
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