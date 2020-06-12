Samanyolu Haber /Spor / Fenerbahçe aylar sonra sahaya çıkıyor /12 Haziran 2020 20:08

Fenerbahçe aylar sonra sahaya çıkıyor

Koronavirüsü nedeniyle ertelenen Süper Lig yeniden başlıyor. Ligin 27. haftasının açılış maçlarında lider Trabzonspor, Göztepe deplasmanında üç puan arayacak, Fenerbahçe ise evinde Hes Kablo Kayserispor'u ağırlayacak.

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Fenerbahçe Ülker Stadı'nda 21:00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Son 6 maçında galibiyet alamayan ve haftaya 40 puanla 7. sırada giren sarı-lacivertliler, kalan bölüm öncesinde iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Kayserispor ise maçtan puan veya puanlarla ayrılarak alt sıralardan uzaklaşma amacında.

Fenerbahçe'de Hes Kablo Kayserispor karşısında takımın başında Tahir Karapınar yer alacak. Eski teknik direktör Ersun Yanal'ın ayrılışının ardından herhangi bir teknik direktörle anlaşmayan sarı-lacivertlilerde son olarak altyapı koordinatörlüğü görevine getirilen Karapınar, takımın başında sahaya çıkacak.

Fenerbahçe, Kayserispor karşısına 2 oyuncusundan yoksun çıkacak. Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Hasan Ali Kaldırım'ın yanı sıra sakatlığını henüz tam olarak atlatamayan Max Kruse forma giyemeyecek. Öte yandan sarı kart ceza sınırında bulunan Vedat Muric, Garry Rodrigues ve Tolga Ciğerci, sarı kart görmesi durumunda Kasımpaşa deplasmanında cezalı duruma düşecek.

Fenerbahçe'de genç kaleci Altay Bayındır, yeniden kaleyi devralacak. Sezon boyunca istikrarlı bir görüntü sergileyen 22 yaşındaki eldiven, pandemi sürecinden önce fıtık ameliyatı olmuş ve son İttifak Holding Konyaspor maçında forma giyememişti.

Altay, teknik ekibin forma şansı vermesi durumunda Hes Kablo Kayserispor'a karşı kalede yerini alacak. Fenerbahçe'de ligde son oynanan Konya deplasmanında kaleyi Harun Tekin korumuştu.

Fenerbahçe'de sezonun genelinde pozisyonunun aksine sol bekte görev yapan Nabil Dirar, yeniden sağ bekte oynayacak. Sarı-lacivertlilerde Şilili futbolcu Mauricio Isla'nın ayrılışının ardından Dirar, yeniden kendi pozisyonuna dönecek.

Savunmanın sol tarafında Hasan Ali Kaldırım'ın yokluğunda ise Simon Falette ya da Deniz Türüç'ün forma giymesi bekleniyor. Simon Falette'in sol bekte oynama durumunda ise savunmanın göbeğinde Serdar Aziz-Luiz Gustavo ikilisi görev alacak.

Teknik heyetin sol bekte tercihi Deniz Türüç olması durumunda da stoper tandemi Serdar Aziz-Simon Falette ikilisinden oluşacak.

Fenerbahçe-Kayserispor maçını beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. 

Öte yandan şampiyonluğun en önemli adaylarından lider Trabzonspor da Göztepe deplasmanında 3 puan kazanmak için ter dökecek. Hakem Zorbay Küçük tarafından yönetilecek Göztepe Trabzonspor maçı beIN Sports 2 kanalından naklen ekranlara gelecek.

Süper Lig'in 27. haftasına Trabzonspor 53 puanla lider olarak giriyor. Göztepe ise 8. sırada ve 37. puanı bulunuyor.

Trabzonspor'un sahaya Uğurcan, Novak, Campi, Da Costa, Pereira, Abdülkadir Parmak, Ndiaye, Ekuban, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Sörloth 11 ile çıkması bekleniyor.
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