Ukrayna karşı saldırıda vites yükseltti!

Rus işgaline direnen Ukrayna’nın karşı taarruzda ‘kayda değer’ kazanımlar elde etmeye başladığı belirtildi. ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Ukrayna ordusunu son 72 saatte, ülkenin güneyinde tahkim edilmiş Rus mevzilerine karşı ‘kayda değer ilerleme’ kaydettiğini söyledi. ABD’li yetkili, “Ukrayna, Rus savunmasının ikinci hattına karşı başarılı saldırılarda bulundu” diye konuştu. Ukrayna Savunma Bakanı Yardımcısı Hanna Maliar da Kiev birliklerinin Zaporijya bölgesinde ilerlediğini doğrulayarak, üç aydır yoğun mayın döşeli bölgelerde ilerlemek için mücadele eden Ukraynalı askerlerin artık Rusya’nın savunma amaçlı büyük tahkimatlarıyla karşı karşıya geldiğini vurguladı.







KREMLİN'DEN SEÇİM

Hürriyet’teki habere göre cephede çatışmalar yoğunlaşırken, Moskova ise işgal ettiği bölgelerde Seçim düzenlemeye hazırlanıyor. Daha önce 10 Eylül tarihinde yapılacağı açıklanan ancak perşembe ve cumartesi günlerine alınan seçimlerde Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgelerinde yeni valiler seçilecek. Ukrayna basını bölgedeki seçimlerde baskı nedeniyle ‘gerçek’ bir muhalefet adayının olmadığını yazarken, cephe bölgelerinde yaşayanların Rus askerinin denetimindeki mobil oy verme istasyonlarında oy kullanabileceği ifade edildi.







ABD’DEN URANYUMLU MÜHİMMAT

Öte yandan ABD’nin Ukrayna’ya sağladığı askeri yardımda el yükselterek Kiev yönetimine seyreltilmiş uranyum içeren tartışmalı zırh delici mühimmat göndereceği öne sürüldü. ABD’li yetkililere dayandırılan haberlerde bu tip mühimmatın ilk kez gönderileceği ve önümüzdeki haftalarda Ukrayna’ya teslim edilmesi beklenen Abrams tanklarından ateşlenebileceği vurgulandı. Uluslararası Uranyum Silahlarını Yasaklama Koalisyonu’nun, uranyum tozunun yutulması ya da solunmasının tehlikeli sağlık riskleri taşıdığı konusunda uyarmasına rağmen benzer askeri yardımlar daha önce İngiltere tarafından da yapılmıştı. ABD’li Wall Street Journal gazetesi Rus işgalinden bu yana Kiev’e yapılan güvenlik yardımının 43 milyar dolardan fazla olduğunu iddia etti.







ZELENSKİ: RUSYA AFRİKA’YI KARIŞTIRIYOR

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir ZELENSKİ, İtalya’nın Como Gölü kıyısındaki Cernobbio kasabasında her yıl eylül başında düzenlenen ve uluslararası gelişmelerin ele alındığı Ambrosetti Forumu’na video mesaj gönderdi. Ukrayna lideri, Nijer’in peşine Gabon’da da darbe olmasının ardından Afrika’daki gelişmelerle ilgili dikkat çeken bir Rusya iddiasında bulundu. Olayların arkasında Rusya’nın olduğunu öne süren Zelenski, “Ruslar Afrika’da kaos yaratmaya çalışırken dahi güç değil, zayıflık görüyoruz. Güçlü olduklarını göstermiyorlar, aslında dünyanın dikkatini dağıtmaya çalışıyorlar” yorumunu yaptı.

