Samanyolu Haber /Spor / Ronaldo'dan kırılması zor rekor /03 Eylül 2023 13:41

Ronaldo'dan kırılması zor rekor

Cristiano Ronaldo, Al Nassr'ın Al Hazm'ı 5-1 yendiği maçta attığı golle kariyerindeki toplam gol sayısını 850'ye çıkardı. Böylece futbol dünyasında kırılması bir rekorun da sahibi oldu.

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Suudi Arabistan kulübü Al Nassr'ın formasını giyen Cristiano Ronaldo, kariyerindeki resmi maçlarda 850 gol atan ilk futbolcu oldu. Ronaldo, Suudi Arabistan Birinci Futbol Ligi'nin 5'inci haftasındaki Al Hazm-Al Nassr maçında yeni bir ilke imza attı.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, sahadan 5-1 galip ayrılan Al Nassr'ın dördüncü golünü kaydeden 38 yaşındaki Ronaldo, kulüp ve milli takım kariyerindeki gol sayısını 850'ye yükseltti. Portekizli forvet oyuncusu, gollerinin 123'ünü milli takım, 450'sini Real Madrid, 145'ini Manchester United, 101'ini Juventus, 5'ini Sporting Lizbon, 26'sını da Al Nassr formasıyla attı.

Lige üst üste 2 mağlubiyetle başlayan Al Nassr, Ronaldo'nun 6 gol attığı son 3 maçını kazanarak puan tablosunda 6'ncı sıraya çıktı.
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