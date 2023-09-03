'Mansur Yavaş muhalefet liderlerine tepkili, uyarmayı düşünüyormuş'

Gazeteci Fatih Altaylı, geçtiğimiz günlerde "Adaylığını açıkladı ama CHP içinde istemeyenler olduğunu biliyoruz. Çankaya Belediye Başkanı'nın da adı geçiyor. CHP istemezse İYİ Parti ister, hatta AK Parti bile onu ister" yorumunda bulunduğu Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la ilgili olarak yeni bir yazı kaleme aldı.







Yavaş cephesinden kendisine iletilen mesajlar olduğunu kaydeden Altaylı, "Anladığım kadarı ile bu iyi niyetli cümleme biraz alınmış" dedi ve akabinde şunları kaydetti:





"Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi bana söylediği bir cümleyi hatırlatma ihtiyacı duymuş. 'Öyle bir daha parti değiştirmek falan yok. Bundan böyle adaysak CHP'den adayız.'





Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi adaylıklar açıklanmadan önce ise adaylığa hazır olduğunu ama CHP dışında bir partiden çıkacak bir adayın kazanma şansının olmadığını Meral Akşener'e de söylediğini biliyordum.





Mansur Yavaş 'CHP'den başka bir yerden aday olmam' mesajını iletince, ben de beni arayan kişiye 'Mansur Yavaş'ı değil, CHP'nin Yavaş'ı aday göstermeme ihtimalini eleştirdim. Yanlış anlamayın' dedim.





Bunun farkındaydı Başkan. Bu konuşmada bana iletilenler şunlar oldu:





'ANLAM VEREMİYOR'

– Mansur Yavaş, yerel seçim öncesi 6'lı masanın bu denli moralsiz olmasına bir anlam veremiyor. Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleri kaybedildi ama 19 büyükşehri yerelde kazanacak oya ulaşıldı. Keza kazanılacak ilçe sayısında da artış var. Bu dağınık tablonun, bu birbirine düşmüş masanın kimseye faydası yok.





'6 LİDERE BİR ANLAMDA 'KENDİMİZE GELELİM' DEMEYİ PLANLIYORMUŞ'

– Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, Eylül ayı içinde 6'lı masanın liderlerini bir davet ile bir araya getirip, yerel seçimler öncesi yeniden bir fikri beraberlik ve ortaklaşa gidilecek bir yerel seçim için aynı masada buluşturmayı hedefliyormuş. 6 lidere bir anlamda 'Kendimize gelelim' demeyi planlıyormuş ancak peş peşe gelen açıklamalar sonrası bundan vazgeçmiş gibi görünüyormuş.





– Mansur Yavaş CHP'nin kendisini aday göstereceğinden kuşku duymuyormuş. Genel Başkan'ın İstanbul ve Ankara'da mevcut başkanlarla seçime gitme konusunda verdiği söze sadık kalacağını düşünüyormuş.





– Yavaş'ın aday gösterilmesi halinde Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni kazanacağından kuşkusu yokmuş.





– CHP dışında bir partiden aday olmaya niyeti olmadığı gibi, olması halinde kazanabileceğini düşünmüyormuş. CHP'nin Ankara'daki gücünü arkasına almayan bir adayın kazanma ihtimali olabileceğini düşünmüyormuş.





'CHP YÖNETİMİNE MESAJ VERMEKLE ALAKASI YOKMUŞ'

– Aday olmak istediğini açıklamasının ise CHP yönetimine bir mesaj vermekle alakası yokmuş. Aday olduğunu, psikolojik üstünlüğü ele geçirmek için açıklamış. Aday olmayabilir dedikodularını kesmek ve İYİ Parti'ye de mesaj vermek amacıyla yapılmış bir açıklama olarak görmek gerekiyormuş.





– Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, 6'lı masanın yeniden bir araya geleceğine ve yerel seçim öncesi stratejik bir işbirliği yapacağına hâlâ inanıyormuş ve şu anda yapılan açıklamaları biraz da iç hesaplaşma olarak görüyormuş."