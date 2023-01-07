Ukrayna Kilisesi için büyük zafer!

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Ukrayna Ortadoks Kilisesi ilk kez Kiev-Pechersk Manastırı’nda bir ayin düzenledi.





Ukrayna Ordadoks Kilisesi yönetimi adına açıklama yapan Epiphanius, Kiev-Pechersk Manastırı içindeki Varsayım Katedrali'nde ilk kez Ukrayna Ortadoks cemaati olarak bir Noel ayini düzenlendi. Ayin, Ukrayna medyası tarafından ve katedralin önüne kurulan büyük ekran ile canlı yayınlandı.





Manastır ve kiliselerin girişlerinde yoğun güvenlik önlemleri alındı.





Daha önce Moskova Patrikhanesi yönetim ve denetiminde olan manastır ve kilise Aralık ayı başında, Ukrayna Ortadoks Patrikhanesi idaresine geçtiği ilan edilmişti. Ukrayna Ortadoks Kilisesi Dış İlişkileri Ofisi Müdürü Yevstratiy Zorya, Kiev-Pechersk manastırının kendi yönetimleri altına girdiğini ve değişikliği bütün dünyaya ve dini otoritelere ilan ettiklerini duyurdu.





Kiev Pechersk Manastırı, Slav halkların dini geleneklerinde önemli bir yeri var. Kiev Mağara Manastırları olarak da bilinir ve çok sayıda Slav Azizlerin yetiştiği, tarihi Ortodoks Hristiyan manastırıdır.





1051 yılında mağara manastırı olarak kuruluşundan bu yana, Doğu Avrupa'da Doğu Ortodoks Hristiyanlığının önemli merkezi olmuştur. Azize Sofya Katedrali ile birlikte, UNESCO Dünya Mirası olarak listelenmiştir. Manastır kompleksi, ayrı bir ulusal tarihi-kültürel koruma alanı olarak nitelendirilir ve geniş bir alana hükmetmektedir.