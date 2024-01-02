Ukrayna’nın büyük şehirlerine yoğun roket saldırısı gerçekleşti

SAMANYOLUHABER.COM- UKRAYNA





Rusya’nın uzun menzilli füzeler ve kamikaze İHA’ları ile düzenlediği saldırılar sonucu Kiev'de 24 saat içinde ikinci kez patlamalar meydana geldi.





Ukraynalı yetkililer dün gece birçok şehirde patlamalar olduğunu bildirdi.

Başkent Kiev'in birçok semtinde patlamalar meydana geldi.

Başkentin bazı bölgelerde saldırılar sonucu elektrikler kesildi.





Yetkililer, Kiev ve bölgede hava savunmasının bir günde ikinci kez faaliyete geçtiğini ve başkentte elektrik kesintilerinin başladığını bildirdi. Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Klitschko, patlamaların ardından Kiev'in çeşitli bölgelerinde elektrik kesintisi yaşandığını söyledi. Klitschko, Obolonsky bölgesinde alev alan bir depo da dahil olmak üzere başkentin birçok bölgesinde yangın çıktığını söyledi.





Ukrayna’nın Kiev, Harkov, ve Kropyvnytskyi şehirlerinden patlama haberleri geliyor. Ayrıca Vinnitsa ve Kirovograd bölgelerinde de roket saldırıları gerçekleşti.





Harkov Belediye Başkanı Igor Terekhov, şehrin büyük bir füze saldırısına maruz kaldığını söyledi. Ona göre, Harkov'un merkezinde yerleşim bölgelerinde yangın çıktı.





Rusya Savunma Bakanlığı, saldırıların yalnızca Ukrayna'nın askeri ve enerji tesisleri ile ilgili altyapıya yönelik gerçekleştirildiğini açıkladı.