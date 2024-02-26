Samanyolu Haber /Dünya / Ukrayna’nın yeni karşı taarruz planı var /26 Şubat 2024 11:11

Ukrayna’nın yeni karşı taarruz planı var

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Ukrayna'nın Rus güçlerine karşı yeni bir karşı taarruz hazırlığında olduğunu söyledi.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- UKRAYNA

Ukrayna televizyon kanalı Unian tarafından verilen haberde, yeni taarruz için net planın olduğunu belirten Zelensky, ancak ayrıntıları kamuoyuna açıklayamayacağını sözlerine ekledi.

"Bu plan yönetim değişikliğiyle ilgili, buna bağlı değişiklikler var. Bilgi sızıntısı nedeniyle birkaç plan hazırlanacak" diyen Zelenski, ayrıntıya girmedi. Zelenski daha önce yaptığı açıklamada, Kiev'in geçen yılki karşı taarruz planlarının henüz operasyon başlamadan önce Kremlin’e sızdırıldığını söylemişti. Bu sızıntının nasıl gerçekleştiğini ise açıklamamıştı.

Zelenski ayrıca Ukrayna'nın savaşı kazanmasının Batı'nın desteğine bağlı olduğunu belirtti ve müttefikleri ve ortakları tarafından uzun menzilli füzelerin tedarik edilebileceğini söyledi.
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