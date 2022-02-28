Samanyolu Haber /Gündem / Ukrayna - Rusya görüşmesi başladı /28 Şubat 2022 14:13

Ukrayna - Rusya görüşmesi başladı

Tüm dünyanın gözünün çevrildiği Ukrayna ile Rusya arasındaki görüşme başladı.

SHABER3.COM

Rus kuvvetlerinin Ukrayna'ya girmesinin beşinci gününde, iki ülkeden delegeler, savaşı sona erdirme amaçlı görüşmelere başladılar.

Ukrayna Cumhurbaşkanlığı ofisi, derhal ateşkes ve Rus güçlerinin geri çekilmesini isteğini dile getirmişti.

Rus müzakereci Vladimir Medinsky de Rusya'nın her iki tarafın da çıkarına olan bir anlaşmaya varmakla ilgilendiğini belirtmişti.

Toplantı başlamadan önce Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy, Rus birliklerini silahlarını bırakmaya ve AB'yi Ukrayna'nın üyeliğini başlatmaya çağırdı.

Ukraynalı yetkililer gündemlerindeki ana konunun ateşkes ve Ukrayna topraklarından askerlerin çekilmesi olduğunu açıklamıştı.

Daha önce, lojistik ve güvenlik sorunları nedeniyle görüşmelerin ertelendiği bildirilmişti.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Pazar günü yaptığı konuşmada, bu görüşmelerden bir ilerleme beklemediğini söylemişti. Ancak, küçük de olsa bu şansı denemeleri ve kullanmaları gerektiğini de sözlerine eklemişti.

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