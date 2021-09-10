Ukrayna'da Bitcoin işlemleri yasallaştırıldı

Ukrayna'da, Bitcoin ve diğer kripto paraların yasal olarak tanınmasını öngören düzenleme mecliste kabul edildi. Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'nin imzasıyla yürürlüğe girecek kanun kapsamında, yatırımcılar Bitcoin ve diğer kripto paralardaki dolandırıcılığa karşı yasal olarak korunacak. Ancak Ukrayna'da Bitcoin, El Salvador’da olduğu gibi resmi ödeme aracı olarak kabul edilmeyecek.







Daha önce kripto para alım satımına yönelik ülkede bir kısıtlama bulunmuyordu. Mecliste kabul edilen düzenlemeyle, daha önce kripto para alım satımı yapılan ülkede kripto para birimleri 'finansal varlık' olarak tanındı.





Geçtiğimiz günlerde El Salvador, Bitcoin'i ülkenin yasal para birimi olarak kullanıma almış ve Bitcoin'i yasal para birimi olarak kabul eden ilk ülke olmuştu.