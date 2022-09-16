Samanyolu Haber /Gündem / Ukrayna'da Rus işgalinden geri alınan bölgede toplu mezar ortaya çıktı /16 Eylül 2022 11:32

Ukrayna'da Rus işgalinden geri alınan bölgede toplu mezar ortaya çıktı

Ukrayna’da işgalden kurtarılan İzyum kentinde bir toplu mezarda yüzlerce ceset bulunduğu açıklandı.

SHABER3.COM

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Harkiv bölgesindeki İzyum’da bir toplu mezar yeri bulundu. Gerekli incelemeler sürüyor. Yarın çok ve daha net bilgiler olacak” ifadesini kullandı.

Uluslararası ve Ukraynalı gazetecilerin bugün İzyum’a gideceğini aktaran Zelenskiy, “Dünyanın neler olduğunu ve Rus işgalinin nelere yol açtığını görmesini istiyoruz. Önce Buça, sonra Mariupol, şimdi de İzyum. Rusya her yerde ölüm bırakıyor. Bundan sorumlu tutulmalılar” değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Ukrayna Savunma Bakanlığı’nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Rus güçlerinden geri alındıktan sonra İzyum’da bulunan bir toplu mezarda 440 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Ukrayna'da Rus işgalinden geri alınan bölgede toplu mezar... Sonraki Haber >>

IFLC 20. yıl - Arnavutluk - Mishela Rapo - Kardeşin Duymaz El Oğlu Duyar

IFLC 20. yıl - Arnavutluk - Mishela Rapo - Kardeşin Duymaz El Oğlu Duyar

IFLC 20. yıl - Kenya - Karadeniz Halk Oyunları

IFLC 20. yıl - Kenya - Karadeniz Halk Oyunları

IFLC 20. yıl - Arnavutluk - Xhoni Jesku - İnsanlığın Efendisi

IFLC 20. yıl - Arnavutluk - Xhoni Jesku - İnsanlığın Efendisi

IFLC 20. yıl - Kalima Hamidi - Tanzanyanın Bağları

IFLC 20. yıl - Kalima Hamidi - Tanzanyanın Bağları

IFLC 20. yıl - Kasım Amini Suwedi - Zindandan Mehmet’e Mektup

IFLC 20. yıl - Kasım Amini Suwedi - Zindandan Mehmet’e Mektup

IFLC 20. yıl - Grup Nevbahar - Dido, Deniz Üstü, Bir Gün Belki Hayattan

IFLC 20. yıl - Grup Nevbahar - Dido, Deniz Üstü, Bir Gün Belki Hayattan

IFLC 20. yıl - Dönmeyeceğiz

IFLC 20. yıl - Dönmeyeceğiz

IFLC 20. yıl - Elveda

IFLC 20. yıl - Elveda

IFLC 20. yıl - Ben yoruldum hayat

IFLC 20. yıl - Ben yoruldum hayat

İFLC 20. yıl: Ankara potpori

İFLC 20. yıl: Ankara potpori
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:16:28