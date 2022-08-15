Ukrayna'daki nükleer endişe büyüyor

Ukrayna'nın Enerhodar kenti yakınlarında bulunan ve bölgede süren çatışmalar nedeniyle olası bir nükleer felakete yol açabileceğinden endişe edilen Zaporijya nükleer santraliyle ilgili Rusya'ya yeni bir çağrı daha yapıldı.





Türkiye dâhil 42 ülke tarafından yapılan ortak açıklamada, Zaporijya nükleer santralinde "Rus askeri personeli ve silahlarının bulunmasının kabul edilemez olduğu" belirtildi.





Rusya'dan bu bölgedeki tüm askeri güçlerini bir an önce çekmesinin istendiği açıklamada, "Böylece Zaporijya nükleer santralini işleten şirket ve Ukraynalı yetkililer de sorumluluklarını bağımsız şekilde yerine getirmeye devam edebilirler" denildi. Bunun, Viyana merkezli Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA) da santralde "vakitlice ve güvenli bir şekilde" inceleme yapmasına imkân tanıyacağı vurgulandı.





Ortak açıklamada Türkiye ve Avrupa Birliği'nin yanı sıra ABD, Almanya, Birleşik Krallık, Avustralya, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Kanada, Hırvatistan, Kıbrıs Cumhuriyeti, Çekya, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Gürcistan, Yunanistan, Macaristan, İzlanda, İrlanda, İtalya, Japonya, Letonya, Liechtenstein, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Karadağ, Hollanda, Yeni Zelanda, Kuzey Makedonya, Norveç, Polonya, Portekiz, Güney Kore, Moldova, Romanya, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç'in imzası bulunuyor.





G7 ülkelerinin geçen hafta yayımladığı ortak açıklamada da Rusya'dan Zaporijya nükleer santralinin tüm kontrolünü derhal Ukrayna'ya devretmesi istenmişti.





Çatışmalar endişe kaynağı

Avrupa'nın en büyük nükleer santrali olan Zaporijya nükleer santrali, geçen Mart ayında Rus güçleri tarafından işgal edildi. Ancak santral hâlen Ukraynalılar tarafından işletiliyor.







